İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı: 3 ölü 0:00 / 0:00

AA

Suriye'nin batısındaki Tartus iline İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendiği öne sürüldü. Esad rejiminin haber ajansı SANA, askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 20.50'de Tartus çevresindeki rejim güçlerine ait bazı noktalara İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendiğini iddia etti.

Haberde, "Hava savunma sistemlerimiz gelen düşman füzelerinin bazılarını düşürdü." ifadesi kullanıldı. Şiddetli patlama seslerinin duyulduğu belirtilen haberde, rejim ordusundan 3 askerin öldüğü ileri sürüldü.

İSRAİL MAKAMLARINDAN AÇIKLAMA YAPILMADI

Tartus ili ve kırsalında, rejim ordusunun yanı sıra İran destekli yabancı terörist gruplar ve Hizbullah'a ait askeri noktaların bulunduğu biliniyor. AA'nın haberine göre; İsrail makamlarından söz konusu saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

Esad rejimi, İsrail'in 22 Temmuz'da Suriye'nin başkenti Şam'a saldırılar düzenlediğini ileri sürmüştü. İsrailli yetkililer, genel olarak Suriye topraklarına düzenlenen saldırılar konusunda yorum yapmaktan kaçınıyor.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.