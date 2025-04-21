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        Haberler Dünya İsrail devlet televizyonu: İsrail hava kuvvetleri İran'a olası saldırı için hazırlık tatbikatı yaptı | Dış Haberler

        İsrail devlet televizyonu: İsrail hava kuvvetleri İran'a olası saldırı için hazırlık tatbikatı yaptı

        İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail Hava Kuvvetlerinin İran'a yönelik olası bir saldırı için hazırlık tatbikatı düzenlediğini bildirdi. Tatbikatta ayrıca İran'ın vereceği olası cevaba yönelik hazırlıklar da yapıldı. İran'ın İsrail'e cevabı konusunda 2024 yılının nisan ve ekim aylarında İsrail'e düzenlenen füze saldırıları esas alındı.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 21.04.2025 - 23:28 Güncelleme: 22.04.2025 - 00:18
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        İsrail devlet televizyonu: İsrail İran'a olası saldırının tatbikatını yaptı
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        İsrail devlet Televizyonu KAN'da yer alan habere göre, İsrail Hava Kuvvetleri İran'a yönelik olası bir saldırıya hazırlık tatbikatı düzenliyor.

        Tatbikatta, İran'ın vereceği muhtemel yanıta yönelik hazırlıklar da yer alıyor. İran'ın İsrail'in hava üslerine yönelik füze saldırısı yapması ihtimaline dair senaryolar tatbikatın konuları arasında yer aldı.

        Füze saldırısını simüle eden İsrail ordusu, İran'ın 2024 yılının nisan ve ekim aylarında İsrail'e düzenlediği saldırıları esas aldı.

        Reuters da, geçtiğimiz günlerde İsrail'in ABD Başkanı Donald Trump'ın saldırıyı ötelemesine rağmen vazgeçmiş olmadığına dair bir haber paylaşmıştı.

        Reuters'ın İsrailli yetkililere dayandırdığı habere göre, İsrail saldırı seçeneğini hâlâ göz ardı etmiş değil.

        Haberde, İsrail'in saldırı seçeneği konusunda henüz karar vermediği ve saldırının ABD'nin desteğini riske atabileceği belirtildi.

        New York Times gazetesi, Trump'ın İran'a yönelik saldırıyı engellediğini iddia etmişti.

        ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile basın mensuplarının sorularını yanıtlamış ve İran'a yönelik saldırıyı engellemediğini ancak bu konuda acele etmediğini belirtmişti.

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        ABD ile İran arasında müzakereler sürerken, iki taraftan da görüşmelere ilişkin olumlu açıklamalar geliyor.

        ABD Başkanı, İran'la yaptıkları müzakerelerin nasıl seyrettiği ile ilgili bir soruya "İran'la çok iyi görüşmeler yaptık." şeklinde cevap verdi.

        Trump ayrıca, İran'la doğrudan görüşmelere ilişkin, "Ben, İran'ın nükleer silah sahibi olmasını engellemek için buradayım. İran, nükleer silaha sahip olamaz, eğer nükleer silaha sahip olurlarsa, hepiniz çok mutsuz olacaksınız ve hayatınız büyük bir tehlike altında olacak." değerlendirmesini yapmıştı.

        PEZEŞKİYAN: NE İYİMSER NE DE KÖTÜMSERİZ

        İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile müzakerelerde belirlenen çerçevede ve ulusal çıkarlarını koruyarak bir anlaşmaya varmaya hazır olduklarını söyledi.

        İran devlet televizyonuna göre, Pezeşkiyan, Tahran'da düzenlenen bir toplantıda konuştu.

        Konuşmasında, ABD ile müzakere sürecine değinen Pezeşkiyan, "ABD ile müzakerelerde belirlenen çerçevede ve ulusal çıkarlarımızı koruyarak bir anlaşmaya varmaya hazırız ancak onlar bizimle eşit konumda müzakere etmek istemezlerse yolumuza devam ederiz. Devrim Rehberi'nin (İran lideri Ayetullah Ali Hamaney) dediği gibi, biz ne iyimseriz, ne de kötümser." dedi.

        Pezeşkiyan, "Biz kavga etmek için burada değiliz fakat zorbalığı da kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

        İran ile ABD arasındaki müzakere süreci

        İran ile nükleer anlaşmadan 2018'de tek taraflı ülkesini çeken ABD Başkanı Donald Trump, İran ile doğrudan nükleer müzakere çağrısında bulunan bir mektubu geçen ay İran lideri Hamaney'e göndermişti. Mektuba İran, Umman üzerinden yanıt vermişti.

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        İran ile ABD, mektup trafiğinin ardından Umman'da 12 Nisan'da dolaylı görüşmeler yapmıştı.

        Taraflar, 19 Nisan'da İtalya'nın başkenti Roma'da yeniden Umman'ın aracılığında bir araya gelmişti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, görüşmeler sonrası yaptığı açıklamada, görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini belirtmişti.

        Erakçi, 23 Nisan'da Umman'da uzmanlar düzeyinde teknik görüşmeler yapılacağını ardından 26 Nisan'da yine Umman'da dolaylı görüşmelerin devam edeceğini bildirmişti.

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