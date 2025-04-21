İsrail devlet televizyonu: İsrail hava kuvvetleri İran'a olası saldırı için hazırlık tatbikatı yaptı

İsrail devlet Televizyonu KAN'da yer alan habere göre, İsrail Hava Kuvvetleri İran'a yönelik olası bir saldırıya hazırlık tatbikatı düzenliyor.

Tatbikatta, İran'ın vereceği muhtemel yanıta yönelik hazırlıklar da yer alıyor. İran'ın İsrail'in hava üslerine yönelik füze saldırısı yapması ihtimaline dair senaryolar tatbikatın konuları arasında yer aldı.

Füze saldırısını simüle eden İsrail ordusu, İran'ın 2024 yılının nisan ve ekim aylarında İsrail'e düzenlediği saldırıları esas aldı.

Reuters da, geçtiğimiz günlerde İsrail'in ABD Başkanı Donald Trump'ın saldırıyı ötelemesine rağmen vazgeçmiş olmadığına dair bir haber paylaşmıştı.

Reuters'ın İsrailli yetkililere dayandırdığı habere göre, İsrail saldırı seçeneğini hâlâ göz ardı etmiş değil.

Haberde, İsrail'in saldırı seçeneği konusunda henüz karar vermediği ve saldırının ABD'nin desteğini riske atabileceği belirtildi.

New York Times gazetesi, Trump'ın İran'a yönelik saldırıyı engellediğini iddia etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile basın mensuplarının sorularını yanıtlamış ve İran'a yönelik saldırıyı engellemediğini ancak bu konuda acele etmediğini belirtmişti.

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ABD ile İran arasında müzakereler sürerken, iki taraftan da görüşmelere ilişkin olumlu açıklamalar geliyor.

ABD Başkanı, İran'la yaptıkları müzakerelerin nasıl seyrettiği ile ilgili bir soruya "İran'la çok iyi görüşmeler yaptık." şeklinde cevap verdi.

Trump ayrıca, İran'la doğrudan görüşmelere ilişkin, "Ben, İran'ın nükleer silah sahibi olmasını engellemek için buradayım. İran, nükleer silaha sahip olamaz, eğer nükleer silaha sahip olurlarsa, hepiniz çok mutsuz olacaksınız ve hayatınız büyük bir tehlike altında olacak." değerlendirmesini yapmıştı.

PEZEŞKİYAN: NE İYİMSER NE DE KÖTÜMSERİZ

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile müzakerelerde belirlenen çerçevede ve ulusal çıkarlarını koruyarak bir anlaşmaya varmaya hazır olduklarını söyledi.

İran devlet televizyonuna göre, Pezeşkiyan, Tahran'da düzenlenen bir toplantıda konuştu.