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Haberler Sağlık İSRAİL DUYURDU! Korkutan araştırma! BioNTech aşısının koruyuculuğu yüzde 64'e geriledi - Haberler
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İsrail'deki araştırma: BioNTech aşısının koruyuculuğu yüzde 64'e geriledi

İsrail hükümeti, Pfizer-BioNTech koronavirüs aşısının Delta varyantı nedeniyle diğer Covid-19 suşlarına kıyasla daha az etkili olduğunu açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, tüm enfeksiyonlara karşı yüzde 95.3 etkili olan BioNTech aşısının 6 Haziran itibariyle yüzde 64 ​​koruma sağladığı belirtildi

İSRAİL DUYURDU! Korkutan araştırma! BioNTech aşısının koruyuculuğu yüzde 64'e geriledi - Haberler
İsrail'deki sonuç! BioNTech'in koruyuculuğu düştü
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HABERTURK.COM

İsrail'de yapılan bir araştırmaya göre, Pfizer-BioNTech koronavirüs aşısının Delta varyantının neden olduğu enfeksiyonlara karşı daha az etkili.

YÜZDE 95.3 ETKİLİYDİ

CNN International'da yer alan habere göre, İsrail hükümetinden yapılan açıklamada, 6 Haziran itibariyle Pfizer-BioNTech koronavirüs aşısının enfeksiyona karşı yüzde 64 ​​koruma sağladığı belirtildi. İsrail'de Alfa varyantının hakim olduğu ve Delta suşunun henüz geniş çapta yayılmadığı mayıs ayında aşının tüm enfeksiyonlara karşı yüzde 95.3 etkili olduğu kaydedildi.

Mayıs ayında tıp dergisi The Lancet'te bildirilen yüzde 97'ye kıyasla, aşının ciddi hastalıkları ve hastaneye yatışları önlemede şu anda yüzde 93 etkili olduğu açıklandı.

"AŞI ETKİNLİĞİNİ NE KADAR ETKİLEDİĞİNİ SÖYLEMEK İÇİN ÇOK ERKEN"

İbrani Üniversitesi'nden bir ekip, ayrı bir açıklamada, Delta varyantının aşı etkinliğini ne kadar etkilediğini söylemek için çok erken olduğunu söyledi.

İsrail Sağlık Bakanlığı ise salı günü Covid-19'un neden olduğu hastalıklar hakkında bazı veriler yayınladı ve aşının koruyuculuğuna ilişkin genişletilmiş bir açıklamada bulundu. Delta varyantının yayılması sırasında aşının tüm enfeksiyonları önleme kabiliyetinde belirgin bir düşüş olmasına rağmen, ciddi vakaları önlemede hala yararlı olduğu belirtildi.

"ETKİNLİKTE DÜŞÜŞ DELTA VARYANTI KAYNAKLI"

İsrail, 12 yaşın üzerindeki herkese Pfizer aşısı yaptı. Hükümet, etkinlikteki düşüşün muhtemelen İsrail'deki Delta varyantının yayılmasından kaynaklandığını söyledi.

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, İsrail'deki etkinlik düşüşünün kesin nedenini belirlemek için daha ayrıntılı verilere ihtiyaç olduğunu söyledi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin eski direktörü Dr. Richard Besser ise yaptığı açıklamada, İsrail'den gelen verilerin dikkate değer olduğunu söyledi.

İsrail'in aşıları ABD'den önce başlattığını söyleyen Dr. Besser, "Bir sorun olacaksa, biz bunu Amerika Birleşik Devletleri'nde görmeden önce muhtemelen orada göreceğiz" diye konuştu.

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