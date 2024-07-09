İsrail, Filistinlilerin sığındığı okulu vurdu: 29 kişi öldü

İsrail'in Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde yerlerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı okulu vurması sonucu ölen ve yaralananlar oldu.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Han Yunus kentinin Abesan bölgesinde yer alan, yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı bir okulun hedef alındığı belirtildi.

Saldırıda onlarca Filistinlinin hayatını kaybettiği, ilk yardım ekiplerinin yaralıları kentteki Nasır ve El-Emel hastanelerine nakletmek için çalışmaya devam ettiği aktarıldı.

Gazze'deki Filistin hükümetinin medya ofisi, saldırıda 29 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan bir diğer açıklamada, İsrail'in Han Yunus'un merkezindeki Ebu Hamid Kavşağı'nı bombalaması sonucu ölen ve yaralananlar olduğu kaydedildi.

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Yaklaşık 2,3 milyon kişinin yaşadığı Gazze'de, zorunlu göç Filistinlilerin hayatının bir parçası halinde geldi. Saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'deki Filistinlilerin yaklaşık 2 milyonu zorla yerinden edildi.

İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle milyonlarca Filistinli, defalarca göç etmek zorunda kaldı.

Saldırılardan kaçarak Gazze'nin güneyindeki Han Yunus ve Refah'a sığınan Filistinlileri defalarca yerinden eden İsrail, bölge halkını zorunlu göçe sürüklemeye devam ediyor.