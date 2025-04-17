İsrail, Gazze'de çadırları hedef aldı: 10 ölü

Görgü tanıklarından aktarılan bilgilere göre, İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını bombaladı.

Saldırıda, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 10 Filistinli yanarak hayatını kaybetti.

Ölen ve yaralananların Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi.

AA'nın haberine göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1652 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 391 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 51 bin 25'e yaralıların sayısı 116 bin 432'ye yükseldi.