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        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail, Gazze'de sivillerin sığındığı okulu vurdu: 22 ölü, 80 yaralı | Dış Haberler

        İsrail, Gazze'de sivillerin sığındığı okulu vurdu: Çok sayıda ölü var

        Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı bir okula düzenlenen İsrail saldırısında, 15'i kadın ve çocuk olmak üzere en az 22 kişi hayatını kaybetti, 80 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 01:39 Güncelleme: 14.10.2024 - 01:39
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        İsrail, Gazze'de sivillerin sığındığı okulu vurdu: 22 ölü, 80 yaralı
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        Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'nda binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin kaldığı Mufti Okulu'nda yeni bir katliam yaptığı" belirtildi.

        AA'nın haberine göre; İsrail'in Mufti Okulu'na düzenlediği saldırı sonucu 15'i kadın ve çocuk olmak üzere en az 22 sivilin yaşamını yitirdiği ve 80 kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, "İşgalci, evlerinden zorla sürdüğü binlerce kadın ve çocuğun Mufti Okulu'nda bulunduğunu bilerek saldırıyı yaptı. Bu okul, işgalcinin savaş bölgesi olarak belirlediği yerlerde olmadığı halde bombalandı." denildi.

        İsrail ordusunun bir yılı aşkın süredir devam eden saldırılarıyla yerinden ettiği yüz binlerce Filistinlinin sığınma merkezlerinde kaldığı hatırlatılan açıklamada, Mufti Okulu'na yönelik saldırıyla bugüne kadar İsrail'in sığınma merkezlerine düzenlediği saldırı sayısının 191'e çıktığı ifade edildi.

        Sığınma merkezi olarak kullanılan okula düzenlenen saldırının şiddetle kınandığı açıklamada, uluslararası topluma da yerinden edilmiş sivillere yönelik devam eden İsrail saldırılarını durdurma çağrısında bulunuldu.

        Gazze'deki El Avde Hastanesinden bir tıbbi kaynak, AA muhabirine, İsrail'in okulu hedef alan saldırısı sonucu 18 kişinin yaşamını yitirdiğini, çocuk ve kadınların da aralarında olduğu çok sayıda yaralının hastaneye getirildiğini belirtmişti.

        İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 42 bin 227 Filistinli öldü, 98 bin 464 kişi yaralandı.

        Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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        #Filistin
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