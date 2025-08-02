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        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail, Gazze'de yardım dağıtım noktasına saldırdı: 12 ölü | Dış Haberler

        İsrail, Gazze'de yardım dağıtım noktasına saldırdı: 12 ölü

        İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde yardım dağıtım noktasına düzenlediği saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti, 90 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2025 - 03:20 Güncelleme: 02.08.2025 - 03:20
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        İsrail, Gazze'de yardım dağıtım noktasına saldırdı: 12 ölü
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        Gazze'ye ablukasını sıkılaştırıp yardım girişini kısıtlayarak insani felakete yol açan İsrail'in hedefinde yine yardım almak isteyen siviller vardı.

        AA'nın haberine göre; İsrail askerlerinin, Gazze'nin orta kesimindeki Netzarim Koridoru yakınlarında yardım bekleyen sivillere ateş açması sonucu 12 Filistinli yaşamını yitirdi, 90 kişi yaralandı.

        GAZZE'DE AÇLIK KRİZİ

        İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor. Gazze Şeridi'nde başta çocuklar olmak üzere açlık nedeniyle ölümler artıyor. İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlık nedeniyle 92'si çocuk 162 kişi hayatını kaybetti. Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

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        #gazze
        #israil
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