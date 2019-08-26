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HaberlerDünya

İsrail Hamas'a ait bir bölgeyi vurdu

AA

İsrail savaş uçakları, Gazze'nin kuzeyinde Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam'a ait olduğu belirtilen bir bölgeyi bombaladı

İsrail

Bölgedeki görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiye bölgesinde Kassam'a ait bir noktayı 4 füzeyle vurdu.

Tıbbi kaynaklar, bombardımandan ölen ya da yaralanan olmadığını aktardı.

AA'nın haberine göre; olaya ilişkin İsrail ordusundan henüz bir açıklama yapılmazken, söz konusu hava saldırısının Gazze'den çevredeki İsrail yerleşim birimlerine atılan 3 roketin ardından gerçekleştiğine dikkat çekiliyor.

Öte yandan dün geç saatlerde İsrail ordusu, Gazze'den fırlatılan 3 roketten ikisinin Demir Kubbe Savunma Sistemi tarafından düşürüldüğünü açıklamıştı.

Gazze'den fırlatılan roketlerin sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

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