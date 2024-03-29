Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 13 Filistinli öldü

        İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 13 Filistinli öldü

        İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına düzenlediği saldırılarda 13 Filistinli hayatını kaybetti, çoğu çocuk ve kadın onlarca kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 06:36 Güncelleme: 29.03.2024 - 06:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 13 Filistinli öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Muammer ailesine ait bir evi bombalaması sonucu 12 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

        Bölge sakinleri ve sivil savunma ekipleri saldırı sonrası yıkılan binada arama kurtarma çalışmasına devam ediyor.

        AA'nın, Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya dayandırdığı habere göre; İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'nda bulunan Saad bin Ebi Vakkas Camisi'ni bombalaması sonucu bir kadın öldü ve çoğu çocuk ve kadın onlarca kişi yaralandı.

        İsrail savaş uçakları ayrıca, Gazze'nin farklı noktalarında bir çok noktayı hedef alması sonucu ölen ve yaralananlar oldu.

        İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 280’i çocuk, 9 bin 340'ı kadın olmak üzere 32 bin 552 Filistinli öldürüldü, 74 bin 980 kişi yaralandı.

        Enkazda halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #israil
        #gazze
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cani koca boşanma aşamasındaki eşini tabancayla öldürdü
        Cani koca boşanma aşamasındaki eşini tabancayla öldürdü
        Başkan Biden, Obama ve Clinton bir arada
        Başkan Biden, Obama ve Clinton bir arada
        50 kez bahis oynamakla suçlanıyor!
        50 kez bahis oynamakla suçlanıyor!
        Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 3 ölü, 6 yaralı
        Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 3 ölü, 6 yaralı
        Dehşet! 3 çocuğunun annesini öldürdü!
        Dehşet! 3 çocuğunun annesini öldürdü!
        Emekliye promosyonda flaş gelişme
        Emekliye promosyonda flaş gelişme
        YSK'dan "iftar" kararı
        YSK'dan "iftar" kararı
        15 kadın 41 çeşit baharatla hazırlıyor! 7 ton saçılacak
        15 kadın 41 çeşit baharatla hazırlıyor! 7 ton saçılacak
        Okan Buruk tek tek açıkladı!
        Okan Buruk tek tek açıkladı!
        Jülide Kural: Kadir İnanır'ın sağlık durumu şu anda son derece iyi
        Jülide Kural: Kadir İnanır'ın sağlık durumu şu anda son derece iyi
        Seçim sonrası beklentiler neler?
        Seçim sonrası beklentiler neler?
        Banu Parlak adli kontrolle serbest
        Banu Parlak adli kontrolle serbest
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temmuzda emekli maaşı masaya yatacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temmuzda emekli maaşı masaya yatacak
        Türk turistin bayram rotası: Karadağ
        Türk turistin bayram rotası: Karadağ
        Almanya'da gece uçakla mektup taşımaya son
        Almanya'da gece uçakla mektup taşımaya son
        Cenazede talihsiz olay
        Cenazede talihsiz olay
        YKS'siz yurt dışı hayal oldu
        YKS'siz yurt dışı hayal oldu
        Seyahat ya Resulallah
        Seyahat ya Resulallah
        Beckham'ların ultra lüks tatili
        Beckham'ların ultra lüks tatili
        Milyarderler şehri: İstanbul Avrupa'da ilk 5'te
        Milyarderler şehri: İstanbul Avrupa'da ilk 5'te