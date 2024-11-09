Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İsrail'in, Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 6 kişi öldü - Dünya haberleri | Dış Haberler

        Lübnan'ın Sur kentine saldırı: 6 ölü

        İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine düzenlediği saldırıda 6 kişi öldü, en az 38 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 01:42 Güncelleme: 09.11.2024 - 01:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Lübnan'ın Sur kentine saldırı: 6 ölü
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Lübnan resmi haber ajansı NNA, Sur kentinde Safiyyuddin Caddesi ve Nezletu Canpolat bölgesinde 3 binaya düzenlenen saldırılarda 6 kişinin öldüğünü, 38'i aşkın kişinin yaralandığını bildirdi.

        Saldırıların binalarda büyük hasara ve yangına neden olduğu kaydedilen haberde, sivil savunma, ilk yardım ve Kızılhaç ekiplerinin, yaralıları hastaneye taşımaya ve yangınları söndürmeye çalıştığı aktarıldı.

        Kentteki hastanelerin ise yaralı sayısının çok olması nedeniyle kan bağışı çağrısı yaptığı bilgisi geçildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #israil
        #lübnan
        #Sur
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'den suç duyurusu: İran, Trump'ı öldürmeyi planladı
        ABD'den suç duyurusu: İran, Trump'ı öldürmeyi planladı
        Narin Güran davasında peş peşe gerginlikler yaşandı!
        Narin Güran davasında peş peşe gerginlikler yaşandı!
        Mesajlaştığı kadının eşini öldürdü
        Mesajlaştığı kadının eşini öldürdü
        Yolda gördüğü lastiği kaldırmak isterken otomobilin çarpmasıyla öldü
        Yolda gördüğü lastiği kaldırmak isterken otomobilin çarpmasıyla öldü
        Haraç cinayetinin görüntüleri çıktı
        Haraç cinayetinin görüntüleri çıktı
        Musk, Trump ile değer kazandı
        Musk, Trump ile değer kazandı
        Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        Musk, Trump ile Zelenskiy'nin görüşmesine katılmış
        Musk, Trump ile Zelenskiy'nin görüşmesine katılmış
        Habeck adaylığını mutfaktan açıkladı
        Habeck adaylığını mutfaktan açıkladı
        İstanbul'da deniz suyu çekildi, adacıklar ortaya çıktı
        İstanbul'da deniz suyu çekildi, adacıklar ortaya çıktı
        Üçüncü bölgede avladı
        Üçüncü bölgede avladı
        Takibe aldı
        Takibe aldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kurt, leopar, akbaba, tilki... Karahantepe'de yeni keşif!
        Kurt, leopar, akbaba, tilki... Karahantepe'de yeni keşif!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum ve konser harcamaları mesajları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum ve konser harcamaları mesajları
        "Yük değil, vatan borcu"
        "Yük değil, vatan borcu"
        "Enflasyonda zorlukları hisseden sektörlere daha yakından bakmalıyız"
        "Enflasyonda zorlukları hisseden sektörlere daha yakından bakmalıyız"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası