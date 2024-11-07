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        Haberler Dünya İsrail'in Lübnan'ın Sur kentine düzenlediği hava saldırısında 14 kişi yaralandı - Dünya haberleri | Dış Haberler

        Lübnan'ın Sur kentine hava saldırısı

        İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine düzenlediği hava saldırıları sonucu 14 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 20:14 Güncelleme: 07.11.2024 - 20:14
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        Lübnan'ın Sur kentine hava saldırısı
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        Ülkenin resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail savaş uçaklarının güney bölgelerine yönelik bombardımana devam ettiği belirtildi.

        Güneydeki Sur kentinin el-Asar Mahallesinin İsrail hava saldırılarına maruz kaldığı aktarılan haberde, söz konusu saldırıda 12 kişinin yaralandığı ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğüne işaret edildi.

        Sur bölgesinde İsrail savaş uçaklarının bir lokantayı bombalaması sonucu 2 kişinin yaralandığı vurgulanan haberde, İsrail ordusunun ayrıca Alma eş-Şaab beldesine de hava saldırıları düzenlediği kaydedildi.

        Haberde, İsrail'in Sur kenti ve Bekaa bölgesinde de tahliye edilen 2 evi bombalayarak yerle bir ettiği ifade edildi.

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        İsrail'in Lübnan’da şiddetlenen saldırılarında 3 bin 50 kişi öldü

        Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

        Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 3 bin 50 kişi öldü, 13 bin 658 kişi yaralandı.

        Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

        Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

        İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan’da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

        Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 553 binden fazlasının Suriye’ye göç ettiğini açıkladı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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        #HABER
        #israil
        #lübnan
        #Sur
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