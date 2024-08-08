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        Haberler Dünya İsrail'in Suriye'ye hava saldırısı düzenlediği iddia edildi | Dış Haberler

        İsrail'in Suriye'ye hava saldırısı düzenlediği iddia edildi

        İsrail'in, Suriye'nin Humus ilindeki Şuayerat Askeri havaalanına hava saldırısı gerçekleştirdiği ileri sürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 23:09 Güncelleme: 08.08.2024 - 23:09
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        İsrail'den Suriye'ye saldırı iddiası
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        Suriye yönetimine yakın sosyal medya hesapları, İsrail'e ait savaş uçaklarının Humus'taki Şuayerat Askeri havaalanına saldırı düzenlediğini iddia etti.

        Paylaşımlarda, "Saldırıda 1 çocuk öldü, 10 sivil yaralandı. Maddi hasar meydana geldi." ifadeleri kullanıldı.

        İsrail makamlarından ise saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

        Şam ve kırsalındaki bölgelerde Suriye ordusu ve İran destekli terörist grupların yanı sıra Lübnan Hizbullahı unsurlarının bulunduğu biliniyor.

        İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir, arşivdendir.

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