Kadın askerlerin Güney Lübnan’daki görevleri, istihbarat toplama, direnişçileri tuzağa düşürme ve saldırı hedeflerini belirleme üzerine yoğunlaşıyor. Sahadaki kaynaklar, kadın askerlerin sabotaj operasyonlarına katıldığını ve direniş bölgelerinde aktif rol aldığını belirtiyor. Ancak operasyon sırasında çıkan yangın nedeniyle askerlerin tahliye edilmek zorunda kalması, İsrail ordusunun sahadaki zorluklarını ortaya koyuyor.

GERİLEMEKTE OLDUĞUNU GÖSTERİYOR

Öte yandan, İsrail ordusunun ABD yapımı mühimmata bağımlılığı ve cephane sıkıntısı, işgal operasyonlarını sürdürülebilir olmaktan uzaklaştırıyor. Direniş güçlerinin artan direnci ve uluslararası kamuoyunun eleştirileri, İsrail’in askeri ve politik olarak gerilemekte olduğunu gösteriyor.

İŞGALCİ TUTUMUN APAÇIK GÖSTERGESİ

İsrail’in bu adımları, işgalci politikalarının derinleştiğini ancak sahada direniş karşısında ciddi zorluklar yaşadığını kanıtlıyor. Kadın askerlerin operasyonlara dahil edilmesi, sadece askeri bir strateji değil, aynı zamanda İsrail’in işgalci tutumunun açık bir yansıması olarak görülüyor.