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        Haberler Dünya İsrail kadın askerleri cepheye gönderiyor: İşgalin yeni yüzü ve ordunun çaresizliği | Dış Haberler

        İsrail kadın askerleri cepheye gönderiyor: İşgalin yeni yüzü ve ordunun çaresizliği

        İsrail, Lübnan ve Gazze'ye yönelik işgal politikalarını genişletirken asker açığını kapatmak için kadın askerleri ilk kez doğrudan operasyon alanlarına gönderiyor. Bu adım, İsrail ordusunun insan gücü eksikliğini ve sahadaki çaresizliğini gözler önüne seriyor. Habertürk TV Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin'in haberi...

        Giriş: 18.11.2024 - 23:39 Güncelleme: 18.11.2024 - 23:39
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        İsrail kadın askerlerini cepheye gönderiyor
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        Kadın askerlerin Güney Lübnan’daki görevleri, istihbarat toplama, direnişçileri tuzağa düşürme ve saldırı hedeflerini belirleme üzerine yoğunlaşıyor. Sahadaki kaynaklar, kadın askerlerin sabotaj operasyonlarına katıldığını ve direniş bölgelerinde aktif rol aldığını belirtiyor. Ancak operasyon sırasında çıkan yangın nedeniyle askerlerin tahliye edilmek zorunda kalması, İsrail ordusunun sahadaki zorluklarını ortaya koyuyor.

        GERİLEMEKTE OLDUĞUNU GÖSTERİYOR

        Öte yandan, İsrail ordusunun ABD yapımı mühimmata bağımlılığı ve cephane sıkıntısı, işgal operasyonlarını sürdürülebilir olmaktan uzaklaştırıyor. Direniş güçlerinin artan direnci ve uluslararası kamuoyunun eleştirileri, İsrail’in askeri ve politik olarak gerilemekte olduğunu gösteriyor.

        İŞGALCİ TUTUMUN APAÇIK GÖSTERGESİ

        İsrail’in bu adımları, işgalci politikalarının derinleştiğini ancak sahada direniş karşısında ciddi zorluklar yaşadığını kanıtlıyor. Kadın askerlerin operasyonlara dahil edilmesi, sadece askeri bir strateji değil, aynı zamanda İsrail’in işgalci tutumunun açık bir yansıması olarak görülüyor.

        Haberin görseli euronews tarafından servis edilmiştir

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        #israil kadın askerler
        #haberler
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