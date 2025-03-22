İsrail Lübnan'a saldırdı

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyine düzenlediği topçu ve hava saldırıları sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun ülkenin güneyindeki beldelere yönelik topçu ve hava saldırılarını sürdürdüğüne işaret edildi.

İsrail'in sınıra yakın Hıyam beldesini topçu atışlarıyla hedef aldığı aktarılan haberde, Nebatiye vilayetine bağlı bölgelere yönelik geniş çaplı bir dizi hava saldırısı düzenlendiği kaydedildi.

Haberde, İsrail'in Nebatiye'ye bağlı Tulin beldesine düzenlediği hava saldırısında bir kadın ile bir çocuğun yaşamını yitirdiği, 8 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, güneydeki Nebatiye vilayetine bağlı Kefr Killa beldesini hedef alan İsrail saldırılarında 2 kişinin yaralandığı belirtildi.

Öte yandan İsrail ordu radyosu, ordunun Lübnan'a yönelik saldırıların ilk aşamasında güneydeki Nebatiye bölgesini hedef almakla yetindiğini aktardı.

İsrail ordusu, bugün Lübnan’dan İsrail’in kuzeyine atılan 3 füzenin hava savunma sistemi tarafından engellendiğini duyurmuştu.

Lübnan Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Başbakan Selam, Savunma Bakanı Michel Menassa ile yaptığı telefon görüşmesinde sınır hattındaki gelişmeleri ele aldı.

Ülkede savaş ve barış kararının Lübnan devletinin tekelinde olduğunu teyit edecek şekilde her türlü güvenlik ve askeri önlemin alınması gerektiğini vurgulayan Selam, güney sınırında askeri eylemlerin yeniden başlaması durumunda ülkenin yeniden savaşa sürüklenebileceği uyarısında bulundu.

Başbakan Selam, savaşın olması halinde ise Lübnan'a yeni acılar getirebileceğine dikkati çekti.

Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Özel Koordinatörü (UNSCOL) Jeanine Hennis-Plasschaert ile de bir telefon görüşmesi yapan Selam, BM'nin İsrail'e baskı kurarak Lübnan topraklarından çekilmesini sağlaması talebinde bulundu.

REKLAM

Selam, İsrail ordusunun hala Lübnan'daki bazı noktalardan çekilmemesinin BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararına aykırı olduğu gibi Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşmasına da aykırı olduğunu belirtti.

İsrail ordusu, bugün Lübnan’dan İsrail’in kuzeyine atılan 3 füzenin hava savunma sistemi tarafından engellendiğini duyurmuştu.

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes ve ihlaller

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan makamlarının verilerine göre, İsrail ordusunun ateşkesin sağlanmasının ardından düzenlediği saldırılarda en az 94 kişi hayatını kaybetti, 288 kişi yaralandı.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen Hamamis Tepesi, Aziyye Tepesi, Uveyda Tepesi, Balat Dağı ve Lebbune Tepesi olmak üzere 5 noktada varlığını sürdürüyor.