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        Haberler Dünya İsrail Lübnan'da bir araca saldırdı | Dış Haberler

        İsrail Lübnan'da bir araca saldırdı

        İsrail'in Lübnan'ın güneyinde bir araca yönelik düzenlediği saldırı sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 11:49 Güncelleme: 17.07.2025 - 11:49
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        İsrail Lübnan'da bir araca saldırdı
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        İsrail ordusunun, insansız hava aracıyla Lübnan'ın güneyinde bir araca düzenlediği saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi.

        Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre İsrail ordusu, ülkenin güneyindeki Nebatiye kentinde bir araca İHA saldırısı düzenledi.

        Araç alev alırken, saldırıda 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

        İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

        Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktadaki varlığını sürdürüyor.

        Hava ve kara saldırılarıyla sınıra yakın beldelerde büyük yıkıma yol açan İsrail, ateşkesin üzerinden aylar geçmesine rağmen Lübnan'ın güneyinde araçları ve bazı noktaları İHA'larla hedef almaya devam ediyor.​​​​​​​

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