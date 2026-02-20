İsrail, Lübnan'da mülteci kampına saldırdı

İsrail ordusunun, Lübnan’ın güneyindeki Sayda kenti yakınlarında bulunan Ayn el-Hilve Filistin Mülteci Kampı’na düzenlediği hava saldırısında 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kampta faaliyet gösteren Filistin Kızılayı’ndan yapılan yazılı açıklamada, saldırı sonucu "iki şehit ve üç yaralı" olduğu belirtildi.

Hayatını kaybedenlerin kimliklerine ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın daha önceki haberinde, İsrail’e ait bir insansız hava aracının (İHA) kamptaki Hıttin Mahallesi’ni 3 füzeyle hedef aldığı belirtilmişti.

İsrail ordusu da yaptığı açıklamada, Ayn el-Hilve bölgesinde Hamas mensuplarının faaliyet gösterdiğini öne sürdüğü bir karargahın hedef alındığını iddia etmişti.

Saldırıya ilişkin Lübnan makamlarından veya Hamas’tan henüz açıklama yapılmadı.

Ateşkese rağmen saldırılar sürüyor

İsrail, Ekim 2023’te Lübnan’a saldırı başlatmış, Eylül 2024’te bu saldırılar geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Çatışmalarda 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.