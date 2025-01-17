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        Haberler Dünya İsrail müzakere heyeti, Netanyahuyu ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin bilgilendirdi | Dış Haberler

        İsrail müzakere heyeti, Netanyahuyu ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin bilgilendirdi

        İsrail Başbakanlık Ofisi, müzakere heyetinin Başbakanı Netanyahu'yu ateşkes ve esir takası konusunda bilgilendirdiğini açıkladı. Salı akşamı İsrail ile Hamas arasında Katar ve ABD arabuluculuğu ile uzlaşılan ateşkesin yürürlüğe girmesi için İsrail kabinesinin onayı gerekiyor

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 17.01.2025 - 12:18 Güncelleme: 17.01.2025 - 12:18
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        İsrail müzakere heyeti Netanyahu'yu bilgilendirdi
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        İsrail müzakere heyetinin Başbakan Binyamin Netanyahu'yu Hamas ile varılan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması konusunda bilgilendirdiği aktarıldı.

        İsrail Başbakanlık Ofisi'nden, Katar'ın başkenti Doha'da yürütülen müzakerelerden dönen İsrail heyetinin Hamas'la varılan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin açıklamada bulunuldu.

        Başbakan Netanyahu'nun bugün ilerleyen saatlerde güvenlik kabinesinin toplanması talimatını verdiği belirtilen açıklamada, Bakanlar Kurulunun daha sonra toplanacağı duyuruldu.

        Açıklamada, İsrailli esir ailelerinin sürece ilişkin bilgilendirildiği, Esirler ve Kayıplar Dosyası Koordinatörü Gal Hirsch'in serbest bırakılan İsrailli esirlerin karşılanmasına ilişkin hazırlıkları koordine etmesi için görevlendirildiği aktarıldı.

        İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde ise İsrail güvenlik kabinesinin bugün yerel saatle 10.15'te anlaşmayı onaylamak üzere toplanacağı bildirildi.

        KAN'ın haberinde, İsrail başbakanı Binyamin Netenyahu'nun aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi lideri Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ile gece geç saatlere kadar telefon görüşmesi yaptığı kaydedildi.

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        İSRAİL İLE HAMAS ARASINDAKİ ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

        Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

        Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü itibarıyla yürürlüğe girecek. 3 aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir salınacak.

        Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine dönebilmelerini içeriyor.

        İkinci ve üçüncü aşamaların detayları, birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak.

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