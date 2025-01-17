İsrail müzakere heyeti, Netanyahuyu ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin bilgilendirdi İsrail Başbakanlık Ofisi, müzakere heyetinin Başbakanı Netanyahu'yu ateşkes ve esir takası konusunda bilgilendirdiğini açıkladı. Salı akşamı İsrail ile Hamas arasında Katar ve ABD arabuluculuğu ile uzlaşılan ateşkesin yürürlüğe girmesi için İsrail kabinesinin onayı gerekiyor

Habertürk / AA Giriş: 17.01.2025 - 12:18 Güncelleme: 17.01.2025 - 12:18 facebook

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