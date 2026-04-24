"İsrail, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşmasını görmezden geliyor"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İsrail'in Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'nı görmezden geldiğini belirterek, "Ancak buna rağmen İsrail, diğer ülkeleri nükleer silahların yayılması konusunda suçlamaya cüret ediyor." dedi.

Zaharova, Rusya'nın İjevsk kentinde düzenlediği haftalık basın toplantısında, gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.

ABD ile İsrail'in İran’a yönelik sebepsiz saldırılarının, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'nı baltaladığını vurgulayan Zaharova, "İran'a yönelik saldırılar, öncelikle İsrail'in çıkarları doğrultusunda gerçekleştirildi. İsrail, tarihsel olarak Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'nı görmezden gelen bir devlet. Ancak buna rağmen İsrail, diğer ülkeleri nükleer silahların yayılması konusunda suçlamaya cüret ediyor." diye konuştu.

REKLAM

Zaharova, Zaporijya Nükleer Santrali ve Buşehr Nükleer Enerji Santrali'ne yönelik tehditlerin arttığını belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "İran ile çatışmaların sona ermediği ve bu konuda her an yeni gelişmelerin yaşanabileceği" yönündeki açıklamasını değerlendiren Zaharova, "Savaş söylemi, İran'la ilgili durumun çözümüne katkıda bulunmayacak." ifadesini kullandı.

ABD ile İran arasında sağlanan geçici ateşkesi olumlu karşıladıklarını aktaran Zaharova, ABD'nin ateşkes sürecini uzatma niyetinin, İranlılar ile Amerikalılar arasındaki diyaloğun yapıcı şekilde sürdürülmesine imkan sağladığını söyledi.

Zaharova, "Mevcut anlaşmazlıkları çözebileceklerini ve nihai anlaşmalara varabileceklerini umuyoruz. Durumun bu yönde ilerlemesine ihtiyaç var." dedi.

Mariya Zaharova, Lübnan'ın güneyinde sınıra 5-6 kilometre uzaklıktaki Deyr Seryan beldesinde bir İsrail askerinin Hazreti İsa'yı simgeleyen heykeli baltayla kırmasına ilişkin ise "Bu, bir vandalizm eylemi ve hiçbir şekilde haklı çıkarılamaz." görüşünü paylaştı.

REKLAM

40 İsrail vatandaşının Rus sınırında gözaltına alındığı yönündeki haberleri değerlendiren Zaharova, İsrail ve diğer ülke vatandaşlarının sınır geçişinde Rus yasalarına uygun şekilde denetlendiğini aktardı.

Bazı Rus vatandaşlarının İsrail'e girişine izin verilmediğine işaret eden Zaharova, kendisinin de İsrail sınırında bir kez denetlendiğini anlattı.

"İngiltere ve Fransa, (Ukrayna'da) gerginliği nükleer seviyeye çıkarmaya çalışıyor"

İngiltere ile Fransa'nın Ukrayna'ya nükleer silah vermesi ihtimalini değerlendiren Zaharova, "İngiliz ve Fransız yönetimleri, Rusya'ya karşı olan diğer Avrupa seçkinleriyle birlikte gerginliği nükleer seviyeye çıkarmaya çalışıyor." dedi.

Nükleer silahın Ukrayna'ya verilmesi durumunda bunun Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'nı baltalayacağını vurgulayan Zaharova, Fransa ve Polonya'nın nükleer caydırıcılık alanında tatbikat düzenleme yönündeki planlarının "kışkırtıcı" olduğunun altını çizdi.

Sözcü Zaharova, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik 20'nci yaptırım paketini kabul etmesine ilişkin ise "Rusya, her türlü tek taraflı gayrimeşru baskı araçlarının kullanılmasını kınıyor. Buna karşı gerekli yanıt verilecek. Bu yanıt, çıkarlarımız doğrultusunda hazırlanacak ve sert olacak." ifadelerini kullandı.

REKLAM

AB'nin Ermenistan'a misyon gönderme yönündeki kararına da değinen Zaharova, "Bu, Brüksel'in Ermenistan bakanlıkları ve ulusal kurumları üzerinde etkisini artırmasına imkan sağlayacak. Sözde Rus tehdidine karşı koymak için kendini askerileştirme yolunu izleyen AB, Ermenistan’ı ön cepheye dönüştürmeye çalışıyor." şeklinde konuştu.

Bunun Erivan'ın resmi politikasıyla çeliştiğini söyleyen Zaharova, bölge dışı güçlerin Güney Kafkasya'da bulunmasının barış ve güvenlik için riskler oluşturduğunu belirtti.

Zaharova, AB’nin Ukrayna'ya 2026-2027 dönemi için 90 milyar avroluk kredi sağlaması kararına dair ise Basra Körfezi'ndeki durumun AB'deki sorunlu eğilimleri daha da kötüleştireceğini dile getirdi.

"ABD'nin uzayla ilgili politikası, saldırgan ve kışkırtıcı bir hal alıyor"

ABD'nin uzay alanına yönelik yaklaşımını eleştiren Zaharova, "ABD'nin uzayla ilgili politikası giderek daha saldırgan ve kışkırtıcı bir hal alıyor. Washington yetkilileri, uzayda hakimiyeti kurma hırslarını açıkça dile getiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Zaharova, Ukrayna ordusunun daha önce Rus topraklarına yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırı sonucu Karadeniz kıyısında bulunan Tuapse Limanı'ndaki petrolün Karadeniz'e sızdığına dikkati çekerek, "Ciddi bir çevresel tehdit meydana geldi." ifadesini kullandı.

REKLAM

Bu olayın sadece Rusya'nın değil, diğer ülkelerin kıyısını da etkilediğine işaret eden Zaharova, AB ve NATO ülkelerinin olayla ilgili sessiz kaldığını söyledi.

Sözcü Zaharova, Japonya'ya, İkinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarını kabul etme ve yeniden silahlanma yönündeki yaklaşımdan vazgeçme çağrısında bulundu.

Venezuela ile temasları sürdürdüklerini aktaran Zaharova, Küba ile dayanışma içerisinde olduklarını kaydetti.

*Fotoğraf: AA, temsilidir