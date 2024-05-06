İsrail ordusu Refah kentini vurdu: 6 Filistinli öldü

Gazze Şeridi'nde sağlık alanından kaynaklar, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Aralarında bir bebek ve bir çocuğun da bulunduğu 6 Filistinlinin cenazesi ile birçok yaralının Refah'ın doğusundaki Ebu Yusuf en-Neccar Hastanesi'ne getirildiğini" söyledi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Refah kentinin doğusundaki Harun Reşid Camisi karşısında bulunan George Caddesi'nde 'Kaşta' ailesine ait evi bombaladı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusunda es-Selam Mahallesi ile kuzeyinde Hirbet el-Ades bölgesini de hedef aldı.