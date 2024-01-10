İsrail ordusuna katılan Idan Amedi ağır yaralandı
Hamas'a karşı savaşmak üzere İsrail güçlerine katılan Idan Amedi, ağır yaralandı. Apar topar ameliyata alınan oyuncunun hastanede tedavisi sürüyor
İsrailli şarkıcı ve 'Fauda' dizisinin aktörü Idan Amedi, Hamas'a karşı savaşmak üzere İsrail ordusuna katılmıştı.
35 yaşındaki Amedi, Muharebe Mühendislik Birliği'nde IDF yedek askeri olarak görev yaparken şarapnel parçasıyla ağır yaralandı.
Ameliyata alınan Idan Amedi'nin, operasyondan çıktığı, bilincinin yerine geldiği, tepki verebildiği ve sağlık durumunun ise orta düzeyde olduğu aktarıldı. Oyuncunun hastanede tedavisi sürüyor.
Fotoğraflar: Instagram