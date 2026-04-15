        Haberler Dünya İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 13 kişi öldü | Dış Haberler

        İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 13 kişi öldü

        İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine gece saatlerinden bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda 13 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Nisan 2026 - 10:06 Güncelleme:
        İsrail'den Lübnan'a saldırı

        İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine saldırılarını sürdürüyor.

        Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları, gece saatlerinden beri güneydeki Kadmus, Mahmudiyye, Kalile, Ensariyye, Hırbet Duveyr, Mecedil ve Cibaa beldelerini hedef aldı.

        Kadmus'taki saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Ensariyye'deki saldırıda ise 5 kişi yaşamını yitirdi.

        İsrail-Lübnan hattında 1993'ten bu yana en üst düzey görüşme!
        İsrail-Lübnan hattında 1993'ten bu yana en üst düzey görüşme!

        Cibaa'daki bir evi hedef alan saldırıda ise aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti. Hanin beldesinde bazı evleri yıkan İsrail ordusu, Bint Cubeyl ilçesi çevresine ise topçu atışları düzenledi.

        Öte yandan İsrail ordusu Beyrut-Sayda otoyolunda 2 araca hava saldırısı gerçekleştirdi.

        İsrail'in Lübnan'a saldırıları

        İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

        Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

        Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 2 bin 124 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirmişti. Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması; 17 şüpheli adliyeye sevk edildi

         İSTANBUL'da 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında Beşiktaş'ta restoran ve eğlence mekanı olarak faaliyet gösteren bir iş yerinde arama yapıldı. (DHA)

        Okulda silahlı saldırı: 16 yaralı! Saldırgan öldü!
        Okulda silahlı saldırı: 16 yaralı! Saldırgan öldü!
        WSJ: Avrupa NATO'ya yedek planını hızlandırıyor
        WSJ: Avrupa NATO'ya yedek planını hızlandırıyor
        ABD düğmeye bastı: İran petrol satışına izin bitiyor
        ABD düğmeye bastı: İran petrol satışına izin bitiyor
        İsrail-Lübnan hattında 1993'ten bu yana en üst düzey görüşme!
        İsrail-Lübnan hattında 1993'ten bu yana en üst düzey görüşme!
        14 yaşında Çağla entübe edildi! Menenjit kâbusu!
        14 yaşında Çağla entübe edildi! Menenjit kâbusu!
        Scooterlerde yeni dönem başlıyor
        Scooterlerde yeni dönem başlıyor
        Belki farkında değiliz ama, İran ile 1932’de imzaladığımız andlaşmanın şartlarını mükemmelen yerine getiriyoruz
        Belki farkında değiliz ama, İran ile 1932’de imzaladığımız andlaşmanın şartlarını mükemmelen yerine getiriyoruz
        Altay Bayındır, Beşiktaş yolunda!
        Altay Bayındır, Beşiktaş yolunda!
        Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu
        Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu
        65 yaştan önce emekli olamayacaklar
        65 yaştan önce emekli olamayacaklar
        Oyuncunun kafasına tekme atan futbolcu tutuklandı!
        Oyuncunun kafasına tekme atan futbolcu tutuklandı!
        "Sevilmek istiyorum diye ağladım"
        "Sevilmek istiyorum diye ağladım"
        Yeniden akıllara getirdi
        Yeniden akıllara getirdi
        Nişanlandılar
        Nişanlandılar
        2026’nın en büyük astronomik olayları kapıda
        2026’nın en büyük astronomik olayları kapıda
        Fenomene müstehcenlikten 10 yıl hapis istendi!
        Fenomene müstehcenlikten 10 yıl hapis istendi!
        Cazibe merkezi küçük kapsül oteller
        Cazibe merkezi küçük kapsül oteller
        "Eşimden beni o ayırdı!" 12 yıllık kin kanlı bitti!
        "Eşimden beni o ayırdı!" 12 yıllık kin kanlı bitti!
        Zayıflama iğneleri ucuzluyor! Jenerik ilaç hamlesiyle daha ulaşılabilir olacak
        Zayıflama iğneleri ucuzluyor! Jenerik ilaç hamlesiyle daha ulaşılabilir olacak
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları