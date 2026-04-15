İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 13 kişi öldü

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları, gece saatlerinden beri güneydeki Kadmus, Mahmudiyye, Kalile, Ensariyye, Hırbet Duveyr, Mecedil ve Cibaa beldelerini hedef aldı.

Kadmus'taki saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Ensariyye'deki saldırıda ise 5 kişi yaşamını yitirdi.

Cibaa'daki bir evi hedef alan saldırıda ise aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti. Hanin beldesinde bazı evleri yıkan İsrail ordusu, Bint Cubeyl ilçesi çevresine ise topçu atışları düzenledi.

Öte yandan İsrail ordusu Beyrut-Sayda otoyolunda 2 araca hava saldırısı gerçekleştirdi.

