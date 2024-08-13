İsrail Savunma Bakanı Gallant: Beyrut'ta, Tahran'da ve diğer yerlerde neler olup bittiğini takip ediyoruz

İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Yoav Gallant ülkenin kuzeyinde İsrail ordusuna ait istihbarat üssünü ziyaret etti.

Ziyarette İran ve Hizbullah ile yaşadıkları gerilime değinen Gallant, "İsrail vatandaşlarının gerginlikleri ve üzerlerine binen büyük yükün farkındayım. Beyrut'ta, Tahran'da ve diğer yerlerde neler olup bittiğini takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Gallant, "hem tehditleri ortadan kaldırma, hem de istedikleri yere saldırabilmek için her türlü imkânı hazırlamakla meşgul olduklarını" kaydetti.