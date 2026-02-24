İsrail Savunma Bakanlığının, İran'a olası saldırıya hazırlık için ek bütçe istediği bildirildi

İsrail basını, geçen hafta ABD'nin İran'a olası saldırısını "yakın zamanda" başlatabileceği değerlendirmeleri üzerine İsrail Ordusu İç Cephe Komutanlığı'na yüksek alarm durumuna geçilmesi talimatı verildiğini aktarmıştı.
Kanal 12 televizyonunun haberinde ise ABD'nin İran'a saldırı başlatması halinde İsrail'in de bu saldırılara katılacağı iddia edilmişti. İran ile müzakereler sürerken ABD'nin Orta Doğu'daki askeri varlığını hızlı bir şekilde artırma yoluna gitmesi, her an İran'a saldırı gerçekleşebileceği şeklinde yorumlanıyor.
İsrail, İran'ın nükleer programı ve balistik füze programının sonlandırılması ile Tahran yönetiminin bölgedeki "vekillerine" desteğinin kesilmesini savunuyor.