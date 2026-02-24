İsrail Savunma Bakanlığının, İran'a olası saldırıya hazırlık için ek bütçe istediği bildirildi

İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre, Savunma ile Maliye Bakanlıkları yetkilileri arasında son günlerde 2026 savunma bütçesine ilave fon talebine ilişkin bir dizi toplantı gerçekleştirdi.

Söz konusu ek bütçe talebi, İsrail’in ABD’nin muhtemel İran saldırısına katılabileceği değerlendirmelerinin yapıldığı bir döneme denk geldi.

Savunma Bakanlığının İran'a olası saldırılar için talep ettiği ek bütçenin net tutarı ise basına yansımadı.

Toplantılarda Maliye Bakanlığından bazı üst düzey yetkililerin, ek bütçe tahsisinin gerekçesini sorguladığı ve Savunma Bakanlığının mevcut tehdit ortamından yararlanarak yeterli delil sunmaksızın daha fazla para talep ettiğini savunduğu bildirildi.

Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Savunma Bakanı Yisrael Katz, aralık ayında 112 milyar şekel (yaklaşık 36 milyar dolar) tutarındaki 2026 savunma bütçesini onaylamıştı. Onaylanan savunma bütçesi, İsrail ordusunun talep ettiği 140 milyar şekelin (yaklaşık 45 milyar dolar) altında kalmıştı.

Öte yandan Başbakan Binyamin Netanyahu, askeri savunma bütçesini uzun vadede artırmayı planladıklarını, gelecek 10 yılda savunma bütçesinde 350 milyar şekel (112 milyar dolar) ilave artış hedeflediklerini duyurmuştu.