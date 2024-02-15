Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İsrail’in Lübnan’ın güneyinde bir binaya saldırısında aynı aileden 8 kişi öldü

        İsrail’in Lübnan’ın güneyinde bir binaya saldırısında aynı aileden 8 kişi öldü

        İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinde 3 katlı bir binaya insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırıda, aynı aileden 8 kişinin öldüğü belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 01:23 Güncelleme: 15.02.2024 - 01:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail'den Lübnan'a saldırı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Lübnan resmi ajansı NNA’da yer alan haberde, İsrail’e ait İHA'nın, Nebatiye kentine bağlı Mercayun bölgesinde 3 katlı bir binayı güdümlü füze ile hedef aldığı ifade edildi.

        Binanın enkazından Hüseyin Bercavi, eşi Emel Mahmud, kızları Emeni Bercavi ve Zeynep Bercavi, çocuk yaştaki 2 torunu Mahmud Emir ve Hüseyin Ali Emir, kız kardeşi Fatima Bercavi ve yeğeni Gadir Abbas Tarhini’nin cesedinin çıkarıldığı kaydedildi.

        İsrail ordusunun 8 Ekim 2023’ten beri Lübnan’a yönelik saldırılarında ölen sivil sayısı 42’ye yükseldi.

        .

        ÖNERİLEN VİDEO

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Erzincan İliç'te altın madeninde göçük! 9 işçi aranıyor
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçük! 9 işçi aranıyor
        Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde DEAŞ şüphelisi yakalandı
        Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde DEAŞ şüphelisi yakalandı
        Kansas City Chiefs geçit töreninde silahlı saldırı
        Kansas City Chiefs geçit töreninde silahlı saldırı
        Putin, Biden'ı Trump'a tercih ediyor
        Putin, Biden'ı Trump'a tercih ediyor
        Küçükçekmece saldırısında 3 tutuklama
        Küçükçekmece saldırısında 3 tutuklama
        Bayern Münih'e Lazio sürprizi!
        Bayern Münih'e Lazio sürprizi!
        Milli halterci Kaan Kahriman Avrupa şampiyonu!
        Milli halterci Kaan Kahriman Avrupa şampiyonu!
        TIR, işçi minibüsüne çarptı: 9 yaralı
        TIR, işçi minibüsüne çarptı: 9 yaralı
        ABD'li Kongre üyesinden şaşırtıcı açıklama
        ABD'li Kongre üyesinden şaşırtıcı açıklama
        Güreşte büyük gurur! İki altın birden
        Güreşte büyük gurur! İki altın birden
        Erzincan'daki maden ocağındaki toprak kayması Meclis'in gündeminde
        Erzincan'daki maden ocağındaki toprak kayması Meclis'in gündeminde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sisi ile bir arada
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sisi ile bir arada
        Kurum'dan Erzincan iddialarına yanıt
        Kurum'dan Erzincan iddialarına yanıt
        Teknik analiz borsa için ne diyor?
        Teknik analiz borsa için ne diyor?
        Havada bagajsız sınıf
        Havada bagajsız sınıf
        Penaltı krizinde yeni detay!
        Penaltı krizinde yeni detay!
        Dijital platformların 2024 tarifeleri
        Dijital platformların 2024 tarifeleri
        "Hayatımı mahvetti"
        "Hayatımı mahvetti"
        Kiralar nasıl düşürülecek? TCMB'den öneriler
        Kiralar nasıl düşürülecek? TCMB'den öneriler
        EURO 2024'e damga vuracak gençler! Türkiye'den tek isim
        EURO 2024'e damga vuracak gençler! Türkiye'den tek isim