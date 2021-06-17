Bennett-Merkel görüşmesi 0:00 / 0:00

Reuters

İsrail’in yeni Başbakanı Naftali Bennett, Alman mevkidaşı Angela Merkel ile görüştü. Görüşmesinde, ‘‘Berlin'in İsrail'in güvenliğine verdiği destek için’’ teşekkür etti.

Yeni İsrail Başbakanı Bennet, Angela Merkel'i İsrail'e davet etti.

Partiler arası bir koalisyon hükûmetine başkanlık eden milliyetçi lider Bennett, bu hafta muhafazakâr eski Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yerini aldı.

İsrail'de 12 yıldır aralıksız Başbakan olan Binyamin Netanyahu'nun yerini alan Bennett, aynı zamanda ülkede aşırı sağ merkezde sayılan Yamina Partisi'nin lideri.

Naftali Bennett'in görev süresi ise 2 yıl ile sınırlı. Bennett, 2023'te koalisyon ortağı olan Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid'e görevini devredecek.