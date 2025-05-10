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        İsrailli yedek asker komşusunu vurdu

        Gazze'den döndükten sonra psikolojik sorunlar yaşadığını iddia edilen İsrailli yedek asker, komşusunu vurdu. İsrailli askerin olay sırasında "teröristler" diye bağırdığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 19:33 Güncelleme: 10.05.2025 - 20:01
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        İsrailli asker komşusunu vurdu
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        Gazze'de 300 gün İsrail ordusunun Filistinlilere yönelik saldırılarına katılan ve psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edilen bir İsrailli yedek asker, "teröristler" diye bağırarak komşusunu vurdu.

        İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, 7 Ekim 2023'ten sonra 300 günden fazla orduda görev yapan Alexander Ustyuzhinin isimli İsrailli yedek asker, ruhsatlı silahıyla komşusunu ağır yaraladı.

        Arkadaşlarıyla yemek yedikten sonra uyuyakalan ve uyandıktan sonra çevreye ateş açmaya başlayan Ustyuzhinin'in orduda geçirdiği günlerin şokuyla hareket ettiğini savunan avukatı, "Uyandıktan sonra mantıksız bir şekilde, 'teröristler, teröristler' diye bağırdı ve ruhsatlı tabancasıyla ateş etmeye başladı." dedi.

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        İsrailli yedek askerin tabancasından çıkan kurşunların komşusuna isabet ederek ağır yaralanmasına neden olduğu aktarıldı.

        Yaralanan komşu hastaneye kaldırılırken Ustyuzhinin gözaltına alındı.

        Yedek askerin kardeşi, Ustyuzhinin'in psikolojik sorunlar yaşamasına rağmen tekrar yedek asker olarak orduya katılmak için celp beklediğini belirterek, "Tedaviye giderse askere alınmayacağından ve Gazze'de savaşçı olarak görev yapmasına izin verilmeyeceğinden korkuyordu." iddiasında bulundu.

        İsrail'de çok sayıda askerin 7 Ekim 2023'ten sonra yaşadıkları psikolojik sorunlar nedeniyle tedavi altına alındığı biliniyor.

        *Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir

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