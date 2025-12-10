Habertürk
Habertürk
        Haberler Dünya İsrailli bakan: Suriye ile anlaşmadan uzaklaşıldı | Dış Haberler

        İsrailli bakan: Suriye ile anlaşmadan uzaklaşıldı

        İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Suriye ile anlaşma ihtimalinden uzaklaşıldığını ifade ederken, Suriye'nin "yeni talepleri" nedeniyle "farklılıkların arttığını" öne sürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2025 - 21:17 Güncelleme: 10.12.2025 - 21:17
        İsrailli bakan: Suriye ile anlaşmadan uzaklaşıldı
        İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, ülkesi ile Suriye arasında uçurumun genişlediğini ve bir güvenlik anlaşması imzalanması ihtimalinden daha da uzaklaşıldığını belirtti.

        Saar, İsrail'in The Jerusalem Post gazetesinin Washington'da düzenlediği konferansta, daha önce gündeme gelen Suriye ile İsrail arasında imzalanması muhtemel güvenlik anlaşmasına ilişkin konuştu.

        Olası bir güvenlik anlaşması konusunda Suriye'nin "yeni talepleri" nedeniyle "farklılıkların arttığını" ileri süren İsrail Dışişleri Bakanı, ülkesinin anlaşmak istediğini iddia ederek "Ancak birkaç hafta öncesine göre anlaşmaya varmaktan daha uzağız." ifadesini kullandı.

        Saar, iki ülke arasında anlaşmaya ilişkin uçurumun daha da genişlediğini öne sürdü.

        İran'ın ana tehdit olduğunu iddia etti

        İran'ın İsrail ve Orta Doğu için ana tehdit olduğunu iddia eden Saar, nükleer tehdidin hala var olduğunu "İran, balistik füze programı, vekilleri ve nükleer emelleri dahil olmak üzere hiçbir stratejik hedefinden vazgeçmedi." sözleriyle savundu.

        Saar, bu konuyu yakından takip ettiklerini belirterek İran'ın yeteneklerini geri kazanmasına izin vermeyecekleri tehdidinde bulundu.

        Lübnan'da Hizbullah'ı istikrarın önündeki tek engel olmakla suçlayan İsrail Dışişleri Bakanı, Lübnan'ın egemenliğini İsrail'in değil, Hizbullah'ın tehdit ettiğini savunarak "Hizbullah ortadan kaldırıldığında, Lübnan nihayet egemen olabilecektir." iddiasında bulundu.

        Saar, İsrail'in Bolivya ile yıllar sonra yeniden ilişkilerini başlatmasına dair ise Güney Amerika'da yeni bir dalganın başlayacağını savundu.

        İsrail-Suriye müzakereleri

        Suriye ile İsrail arasında yeni bir güvenlik anlaşması imzalanması için ABD öncülüğünde geçen aylarda bazı müzakereler yürütülmüştü.

        ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, eylül ayında yaptığı açıklamada, Suriye ve İsrail'in "gerginliği azaltma anlaşmasına yakın olduğunu" söylemişti.

        Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 17 Eylül'de gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail ile yeni bir güvenlik anlaşmasına varılması için yürütülen müzakerelerin "gelecek günlerde sonuçlanabileceğini" ifade etmişti.

        Tüm bu olumlu mesajlara rağmen Şam ile Tel Aviv arasındaki müzakereler sonuçsuz kalmıştı.

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 2 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Suriye ile anlaşma için başkent Şam'dan başlayarak güneydeki tampon bölgeye kadar olan alanın silahsızlandırılması şartını öne sürmüştü.

        Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de 7 Aralık'ta yaptığı açıklamada, İsrail Suriye topraklarından geri çekilene kadar bu ülkeyle bir anlaşma olmayacağını belirtmişti.

        "Şam ile Tel Aviv yönetimi arasında yeni bir güvenlik anlaşması imzalanması için fikir birliğine varıldığı ancak Başbakan Netanyahu'nun bu anlaşmayı imzalamayı reddettiği" yönündeki haberler dün İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yalanlanmıştı.

        *Fotoğraf: EPA/MARTIN DIVISEK, temsilidir

        #israil
        #Suriye
