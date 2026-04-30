İşsizlik maaşı ne kadar, düşecek mi? İşsizlik maaşı fonunda yeni düzenleme!
İşsizlik maaşı alan milyonlarca kişinin gündeminde kritik bir soru var: İşsizlik maaşı düşecek mi? Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle İşsizlik Sigortası Fonu'na aktarılan devlet katkısının yüzde 1'den yüzde 0,5'e düşürülmesi, "işsizlik maaşı azalır mı" tartışmalarını gündeme getirdi. 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nda yapılan değişiklik sonrası gözler, bu kararın işsizlik ödeneği tutarlarına nasıl yansıyacağına çevrildi. İşte İşsizlik maaşı son durum...
İŞVEREN YÜZDE 2, İŞÇİ YÜZDE 1 ÖDÜYORDU
İşsizlik Sigortası Fonu'na işverenler yüzde 2, işçiler ise yüzde 1 oranında ödeme yapıyordu.
İŞSİZLİK MAAŞLARI DÜŞECEK Mİ, AZALACAK MI?
İşsizlik fonuna devletin katkısının azalmasıyla birlikte maaşı hak edenlerin ücretlerinde düşüş yaşanmayacak ve aynen maaşlar yatmaya devam edecek.
KARAR NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?
Karar, mayıs ayı başından itibaren yürürlüğe girecek.
İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR?
Son 4 ay 2026 yılına ait asgari ücretle çalışana 13 bin 111 lira 72 kuruş, son 4 ay brüt 55 bin lira ile çalışanlara 21 bin 833 lira 2 kuruş, son 4 ay brüt 80 bin lira ile çalışanlara 26 bin 223 lira 44 kuruş işsizlik maaşı ödeniyor.
KİMLER İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLİR?
Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak, hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak, hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak, hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurarak işsizlik ödeneği hak ediliyor.