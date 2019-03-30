İstanbul'a hangi ülkeden kaç turist geldi?

Giriş: 30.03.2019 - 15:25 | Güncelleme:  DHA

İstanbul'a bu yılın ilk iki ayında gelen turist sayısı 1 milyon 903 bin 657 oldu. İstanbul'a bu yılın ilk iki ayında gelen turist sıralaması geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre değişti. Avrupalı, Amerikalı ve gelişmiş Asya ülkelerinden gelen turist sayısında ciddi artış görülürken geçen yıl kente gelen turist sıralamasında listede 4'üncü sırada yer alan Suudi Arabistan vatandaşlarının bu yıl gelişleri yüzde 39,4 azaldı. İran da zirvedeki yerini kaptırdı. İşte ülke ülke İstanbul'a gelen turist sayısı

  • 1İstanbul'a hangi ülkeden kaç turist geldi!
    1|52

    İstanbul'a bu yılın ilk iki ayında gelen turist sıralaması geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre değişti.  Almanya, Fransa, İspanya, İtalya başta olmak üzere Avrupalı turist sayısında ciddi artış görülürken, Yunanlı turist sayısı yüzde 72 ve ABD'li turist sayısı da yüzde 36, Japon ve Güney Koreli turist sayısı da yüzde 29'un üzeerinde arttı.

     

  • 2İstanbul'a hangi ülkeden kaç turist geldi!
    2|52

    İstanbul'a gelen yabancılar listesinde İranlıların gelişi İran para biriminin değer kaybetmesi ve İran'ın uyguladığı yurt dışı çıkış harcının olumsuz etkisiyle yüzde 23,4 azaldı. İran böylece İstanbul'a en fazla turist gönderen ülke olmaktan çıktı.

     

  • 3İstanbul'a hangi ülkeden kaç turist geldi!
    3|52

    Suudi Arabistanlı turist sayısı yüzde 39 azalırken Iraklıların sayısı yüzde 41, Kuveytlilerin sayısı yüzde 32 arttı. Bahreyn ve Fas gibi diğer Arap ülkelerinden gelen turistlerin sayısı da yükseldi. İşte ülke ülke ocak-şubat döneminde İstanbul'a en çok turist veren ülkeler.

     

  • 4İstanbul'a hangi ülkeden kaç turist geldi!
    4|52

    Gürcistan

    9 bin 931 - yüzde 5 azalış

  • 5İstanbul'a hangi ülkeden kaç turist geldi!
    5|52

    Brezilya

    10 bin 790 - yüzde 64,9 artış

  • 6İstanbul'a hangi ülkeden kaç turist geldi!
    6|52

    Danimarka

    10 bin 906 - yüzde 4,2 artış

  • 7İstanbul'a hangi ülkeden kaç turist geldi!
    7|52

    Katar

    11 bin 389 - yüzde 10,4 artış

  • 8İstanbul'a hangi ülkeden kaç turist geldi!
    8|52

    Kanada

    11 bin 552 - yüzde 24,7 azalış

  • 9İstanbul'a hangi ülkeden kaç turist geldi!
    9|52

    Kosova

    11 bin 966 - yüzde 14,7 azalış

  • 10İstanbul'a hangi ülkeden kaç turist geldi!
    10|52

    Japonya

    12 bin 745 - yüzde 29,7 artış

  • 11İstanbul'a hangi ülkeden kaç turist geldi!
    11|52

    Pakistan

    13 bin 599 - yüzde 27,9 artış

  • 12İstanbul'a hangi ülkeden kaç turist geldi!
    12|52

    İsviçre

    14 bin 406 - yüzde 8,2 artış

  • 13İstanbul'a hangi ülkeden kaç turist geldi!
    13|52

    Hindistan

    14 bin 415 - yüzde 26,4 artış

  • 14İstanbul'a hangi ülkeden kaç turist geldi!
    14|52

    Malezya

    14 bin 706 - yüzde 11,8 artış 

  • 15İstanbul'a hangi ülkeden kaç turist geldi!
    15|52

    Tayvan

    14 bin 708 - yüzde 36,5 artış

  • 16İstanbul'a hangi ülkeden kaç turist geldi!
    16|52

    Bulgaristan

    15 bin 458 bin - yüzde 13,1 artış

  • 17İstanbul'a hangi ülkeden kaç turist geldi!
    17|52

    Bahreyn

    15 bin 541 - yüzde 102,9 artış

  • 18İstanbul'a hangi ülkeden kaç turist geldi!
    18|52

    Yunanistan

    16 bin 739 - yüzde 72 artış

  • 19İstanbul'a hangi ülkeden kaç turist geldi!
    19|52

    Kırgızistan

    17 bin 43 - yüzde 4,1 artış

  • 20İstanbul'a hangi ülkeden kaç turist geldi!
    20|52

    Belçika

    18 bin 369 - yüzde 7,9 artış

  • 21İstanbul'a hangi ülkeden kaç turist geldi!
    21|52

    Romanya

    18 bin 978 - yüzde 22.9 artış

  • 22İstanbul'a hangi ülkeden kaç turist geldi!
    22|52

    İsveç

    19 bin 94 - yüzde 8 artış

  • 23İstanbul'a hangi ülkeden kaç turist geldi!
    23|52

    Avusturya

    19 bin 882 - yüzde 19,1 artış

  • 24İstanbul'a hangi ülkeden kaç turist geldi!
    24|52

    Tunus

    22 bin 271 - yüzde 27,1 artış 

  • 25İstanbul'a hangi ülkeden kaç turist geldi!
    25|52

    İspanya 

    22 bin 387 - yüzde 30,8 artış

  • 26İstanbul'a hangi ülkeden kaç turist geldi!
    26|52

    Mısır 

    22 bin 900 - yüzde 21,6 artış

  • 27İstanbul'a hangi ülkeden kaç turist geldi!
    27|52

    Suriye

    23 bin 853 - yüzde 32,4 artış

     

  • 28İstanbul'a hangi ülkeden kaç turist geldi!
    28|52

    Endonezya

    24 bin 892 - yüzde 35,3 artış

  • 29İstanbul'a hangi ülkeden kaç turist geldi!
    29|52

    Fas

    25 bin 744 - yüzde 39 artış

  • 30İstanbul'a hangi ülkeden kaç turist geldi!
    30|52

    Kazakistan

    26 bin 670 - yüzde 14,2 artış

  • 31İstanbul'a hangi ülkeden kaç turist geldi!
    31|52

    Güney Kore

    29 bin 24 - yüzde 49,9 artış

  • 32İstanbul'a hangi ülkeden kaç turist geldi!
    32|52

    Özbekistan 

    31 bin 172 - yüzde 27,8 artış

  • 33İstanbul'a hangi ülkeden kaç turist geldi!
    33|52

    Ürdün

    31 bin 398 - yüzde 24,4 artış

  • 34İstanbul'a hangi ülkeden kaç turist geldi!
    34|52

    Lübnan

    32 bin 540 - yüzde 29,1 artış

  • 35İstanbul'a hangi ülkeden kaç turist geldi!
    35|52

    İtalya

    33 bin 968 - yüzde 17,5 artış

  • 36İstanbul'a hangi ülkeden kaç turist geldi!
    36|52

    Cezayir

    34 bin 817 - yüzde 30,5 artış

  • 37İstanbul'a hangi ülkeden kaç turist geldi!
    37|52

    İsrail

    36 bin 854 - yüzde 10,1 artış

  • 38İstanbul'a hangi ülkeden kaç turist geldi!
    38|52

    Azerbaycan

    39 bin 357 - yüzde 10,8 artış

  • 39İstanbul'a hangi ülkeden kaç turist geldi!
    39|52

    Hollanda

    41 bin 603 - yüzde yüzde 3,2 artış

  • 40İstanbul'a hangi ülkeden kaç turist geldi!
    40|52

    Libya

    40 bin 48 - yüzde 99 artış

  • 41İstanbul'a hangi ülkeden kaç turist geldi!
    41|52

    Türkmenistan

    40 bin 254 - yüzde 35 artış

  • 42İstanbul'a hangi ülkeden kaç turist geldi!
    42|52

    Suudi Arabistan

    41 bin 653 - yüzde 39,4 azaldı

  • 43İstanbul'a hangi ülkeden kaç turist geldi!
    43|52

    ABD 

    45 bin 765 - yüzde 35,8 artış

     

  • 44İstanbul'a hangi ülkeden kaç turist geldi!
    44|52

    Kuveyt

    49 bin 515 - yüzde 31,9 artış

  • 45İstanbul'a hangi ülkeden kaç turist geldi!
    45|52

    Çin Halk Cumhuriyeti

    50 bin 211 - yüzde 2,2 artış

  • 46İstanbul'a hangi ülkeden kaç turist geldi!
    46|52

    Ukrayna

    51 bin 192 - yüzde 10,5 artış

  • 47İstanbul'a hangi ülkeden kaç turist geldi!
    47|52

    İngiltere

    59 bin 654 - yüzde 5,5 artış

  • 48İstanbul'a hangi ülkeden kaç turist geldi!
    48|52

    Fransa

    62 bin 343 - yüzde 23,6 artış

  • 49İstanbul'a hangi ülkeden kaç turist geldi!
    49|52

    Irak

    7 bin 77 - yüzde 41,46 artış

  • 50İstanbul'a hangi ülkeden kaç turist geldi!
    50|52

    Rusya Federasyonu

    98 bin 510 - yüzde 19,1 artış

  • 51İstanbul'a hangi ülkeden kaç turist geldi!
    51|52

    İran

    123 bin 816 - yüzde 23,4 azaldı

  • 52İstanbul'a hangi ülkeden kaç turist geldi!
    52|52

    Almanya

    126 bin 217 - yüzde 10,3 artış

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0