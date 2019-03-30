İstanbul'a bu yılın ilk iki ayında gelen turist sıralaması geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre değişti. Almanya, Fransa, İspanya, İtalya başta olmak üzere Avrupalı turist sayısında ciddi artış görülürken, Yunanlı turist sayısı yüzde 72 ve ABD'li turist sayısı da yüzde 36, Japon ve Güney Koreli turist sayısı da yüzde 29'un üzeerinde arttı.
İstanbul'a gelen yabancılar listesinde İranlıların gelişi İran para biriminin değer kaybetmesi ve İran'ın uyguladığı yurt dışı çıkış harcının olumsuz etkisiyle yüzde 23,4 azaldı. İran böylece İstanbul'a en fazla turist gönderen ülke olmaktan çıktı.
Suudi Arabistanlı turist sayısı yüzde 39 azalırken Iraklıların sayısı yüzde 41, Kuveytlilerin sayısı yüzde 32 arttı. Bahreyn ve Fas gibi diğer Arap ülkelerinden gelen turistlerin sayısı da yükseldi. İşte ülke ülke ocak-şubat döneminde İstanbul'a en çok turist veren ülkeler.
Gürcistan
9 bin 931 - yüzde 5 azalış
Brezilya
10 bin 790 - yüzde 64,9 artış
Danimarka
10 bin 906 - yüzde 4,2 artış
Katar
11 bin 389 - yüzde 10,4 artış
Kanada
11 bin 552 - yüzde 24,7 azalış
Kosova
11 bin 966 - yüzde 14,7 azalış
Japonya
12 bin 745 - yüzde 29,7 artış
Pakistan
13 bin 599 - yüzde 27,9 artış
İsviçre
14 bin 406 - yüzde 8,2 artış
Hindistan
14 bin 415 - yüzde 26,4 artış
Malezya
14 bin 706 - yüzde 11,8 artış
Tayvan
14 bin 708 - yüzde 36,5 artış
Bulgaristan
15 bin 458 bin - yüzde 13,1 artış
Bahreyn
15 bin 541 - yüzde 102,9 artış
Yunanistan
16 bin 739 - yüzde 72 artış
Kırgızistan
17 bin 43 - yüzde 4,1 artış
Belçika
18 bin 369 - yüzde 7,9 artış
Romanya
18 bin 978 - yüzde 22.9 artış
İsveç
19 bin 94 - yüzde 8 artış
Avusturya
19 bin 882 - yüzde 19,1 artış
Tunus
22 bin 271 - yüzde 27,1 artış
İspanya
22 bin 387 - yüzde 30,8 artış
Mısır
22 bin 900 - yüzde 21,6 artış
Suriye
23 bin 853 - yüzde 32,4 artış
Endonezya
24 bin 892 - yüzde 35,3 artış
Fas
25 bin 744 - yüzde 39 artış
Kazakistan
26 bin 670 - yüzde 14,2 artış
Güney Kore
29 bin 24 - yüzde 49,9 artış
Özbekistan
31 bin 172 - yüzde 27,8 artış
Ürdün
31 bin 398 - yüzde 24,4 artış
Lübnan
32 bin 540 - yüzde 29,1 artış
İtalya
33 bin 968 - yüzde 17,5 artış
Cezayir
34 bin 817 - yüzde 30,5 artış
İsrail
36 bin 854 - yüzde 10,1 artış
Azerbaycan
39 bin 357 - yüzde 10,8 artış
Hollanda
41 bin 603 - yüzde yüzde 3,2 artış
Libya
40 bin 48 - yüzde 99 artış
Türkmenistan
40 bin 254 - yüzde 35 artış
Suudi Arabistan
41 bin 653 - yüzde 39,4 azaldı
ABD
45 bin 765 - yüzde 35,8 artış
Kuveyt
49 bin 515 - yüzde 31,9 artış
Çin Halk Cumhuriyeti
50 bin 211 - yüzde 2,2 artış
Ukrayna
51 bin 192 - yüzde 10,5 artış
İngiltere
59 bin 654 - yüzde 5,5 artış
Fransa
62 bin 343 - yüzde 23,6 artış
Irak
7 bin 77 - yüzde 41,46 artış
Rusya Federasyonu
98 bin 510 - yüzde 19,1 artış
İran
123 bin 816 - yüzde 23,4 azaldı
Almanya
126 bin 217 - yüzde 10,3 artış
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.