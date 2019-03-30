İstanbul'a hangi ülkeden kaç turist geldi?

İstanbul'a bu yılın ilk iki ayında gelen turist sayısı 1 milyon 903 bin 657 oldu. İstanbul'a bu yılın ilk iki ayında gelen turist sıralaması geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre değişti. Avrupalı, Amerikalı ve gelişmiş Asya ülkelerinden gelen turist sayısında ciddi artış görülürken geçen yıl kente gelen turist sıralamasında listede 4'üncü sırada yer alan Suudi Arabistan vatandaşlarının bu yıl gelişleri yüzde 39,4 azaldı. İran da zirvedeki yerini kaptırdı. İşte ülke ülke İstanbul'a gelen turist sayısı