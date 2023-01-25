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Uzmanlar açıkladı: İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

İstanbul'da kar yağışı beklentisi gündemdeki yerini aldı. Ocak ayının son günleri yaşanırken İstanbul'a ne zaman kar yağacağı sorgusu hız kazandı. Soğukların etkisini hissettirmeye başlamasıyla İstanbul'da kar yağışına ilişkin uzmanlardan açıklamalar geldi. İşte detaylar...

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HABERTURK.COM / AA
  • İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzmanlar açıkladı: İstanbul'da kar yağacak mı, kar yağışı bekleniyor mu?

    İstanbul'da hava sıcaklarının düşmeye başlamasıyla kar yağışı beklentisi gündeme geldi. Bu sene henüz kar yağışı yaşanmayan İstanbul'da kar yağışının ne zaman yağacağı sorgulanıyor. Peki, İstanbul'da kar yağacak mı? İşte İstanbul'da kar yağışına dair detaylar...
  • İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzmanlar açıkladı: İstanbul'da kar yağacak mı, kar yağışı bekleniyor mu?

    İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

    Meteoroloji uzmanları, İstanbul'da yakın zamanda kar yağışı görülmeyeceğini ancak hafta sonu beklenen kuvvetli sağanağın olumsuz etkilerine karşı önlem alınması gerektiğini bildirdi.

    İstanbul'da geçen yıl hayatı olumsuz etkileyen kar yağışına ilişkin görüntüler bugünlerde cep telefonları ve sosyal medyada hatıra olarak paylaşılırken herkes yeni yağışlı havanın beklentisi içerisine girdi.

    Ancak meteoroloji uzmanlarının tahminlerine göre İstanbul'da yakın zamanda kar yağışı beklenmiyor.

    Düzensiz yaz yağışlarının ardından sonbahar mevsimi ve kış aylarında şu ana kadar yağışlar uzun yıllar ortalamasının çok altında seyrediyor. İstanbul'da barajlardaki su oranı son 10 yılın en düşük seviyesine indi.
  • İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzmanlar açıkladı: İstanbul'da kar yağacak mı, kar yağışı bekleniyor mu?

    Türkiye genelinde Orta Akdeniz ve Balkanlar'dan gelen hava dalgalarıyla ocak sonu ve şubat başında yağışların önemli miktarda artması bekleniyor.

    İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Deniz Demirhan ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı ve Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, son meteorolojik gelişmeleri AA muhabirine değerlendirdi.
  • İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzmanlar açıkladı: İstanbul'da kar yağacak mı, kar yağışı bekleniyor mu?

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

    Cumadan itibaren Trakya'nın batı ve kuzeyinde yağmur görüleceğini ifade eden Demirhan, İstanbul'da ise hava sıcaklıklarında çok önemli bir düşüşün yaşanmayacağını ancak yağışın yağmur şeklinde olacağını dile getirdi.

    Ege'nin orta ve güney kesimleri ile Akdeniz'in batı kesimlerinde kuvvetli yağışla birlikte yıldırım düşebileceğini belirten Demirhan, vatandaşların su baskını, sel ile yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını ve önlem almasını istedi.

    Cumartesi itibarıyla İç Anadolu'nun doğu kesimleri ve Doğu Anadolu Bölgesi ile kısmen Akdeniz'in iç kesimlerinde kar beklendiği dile getiren Demirhan, Trakya'nın batı ve kuzey kesimlerinde ise yağmur ve karla karışık yağmur ihtimalinin bulunduğunu aktardı.
  • İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzmanlar açıkladı: İstanbul'da kar yağacak mı, kar yağışı bekleniyor mu?

     Avrupa üzerindeki alçak merkezin Orta Akdeniz'den Türkiye'ye hareket ettiğini bildiren Demirhan, bu merkezin öncelikle perşembeyi cumaya bağlayan gece Trakya'yı etkileyeceğini, cumartesi günü ise etkisini artıracağını kaydetti.

    İstanbul'daki hava durumuna ilişkin de bilgi veren Demirhan, "Sıcaklıklarda perşembe günü bir düşüş var. İstanbul'da cuma akşamı başlayan ve gece kuvvetlenen bir kuvvetli yağmur görülüyor. Bu su baskınlarına, sele sebebiyet verebilir. Cumartesi günü öğleden sonraya kadar kuvvetli yağış devam edecek. Sıcaklıklar da 4-5 dereceler seviyesine kadar inebilir. Ardından sıcaklığın yeniden 10 dereceler civarına kadar artmasını bekliyoruz." diye konuştu.
  • İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzmanlar açıkladı: İstanbul'da kar yağacak mı, kar yağışı bekleniyor mu?

    UZMAN İSİM AÇIKLADI

    İşte, Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'in yazısından satır başları;

    Bu haftanın ilk 3 günü yine bildiğimiz yağmursuz günler yaşayacağız. Hafif esintili ve gece saatleri soğuk hava, gündüz güneşle birlikte açılan pus ve ısınıp ilkbaharı andıran sıcaklıklar… Perşembe gününden itibaren ise umarız değişmez ya da gücünü kaybetmez dediğimiz yağışlı havaların etkisine girebiliriz.

    26 Ocak Perşembe önce Ege ve Akdeniz kıyılarında kuvvetli sağanak, Cuma yaklaşırken Anadolu’ya sokulan nemli ve ılık hava ile yükseklerimiz, çimleri görünen dağlarımız beyazlayacak. Hava tahmininde neredeyse tüm merkez ve kırsallarda yağış var, denize yakın yerler çoğunlukla yağmur,

    iç ve yüksek kesimler geniş bir örtü halinde kar yağışlarıyla taşınacak. Bu kış henüz böyle bir tahmin görülmemişti, üstelik Şubat ayının ilk 10 günü de Türkiye’de tempolu geçebilir.

    Meteorolojik olarak özetlersek kutupsal soğukların önce İzlanda ve Rusya’nın kuzeybatısına, ardından Balkanlar ve Türkiye üzerine ilerlemesini bekliyoruz. Bu sırada Orta Akdeniz (Cezayir-Libya üzerinden Akdeniz’i kat eden kuvvetli üst seviye rüzgarları ile) ülkemize aranan nemli havayı taşıyacak. Senaryolar gerçekleşirse yağışlar aralıklarla ama hep üzerimizde gezinebilir ve bunun olasılığı hiç de az değil.

    Bu noktada İstanbul’a kar yağacak mı sorusuna 'ihtimal var' diyebiliriz. 29-30-31 Ocak tarihlerindeki en düşük sıcaklıklara bakmak gerekiyor, yağışın oluşacağını tahmin ediyoruz ama yağışın büyük kısmı yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde inecek görünüyor İstanbul semalarına.

    26 Ocak - 3 Şubat arası yaşayabileceğimiz, çölde bir vaha hadisesi gibi. Ülkemizdeki kuraklığın şiddetini (Özellikle Doğu ve Güneydoğu'da) azaltacak, toprağı iyileştirecek yağışlarla birlikte hava soğuyacak. Atkı, bere eldiven üçlüsünü unutmuştuk, gelecek hafta sonundan itibaren yanımızda olsunlar.

    Not: Hava tahminleri güncellendikçe yağış alabilecek alanlar değişecektir, güncel tahminlerde görüşmek üzere fakat şimdilik durum iyiye gidecek görünüyor.
  • İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzmanlar açıkladı: İstanbul'da kar yağacak mı, kar yağışı bekleniyor mu?

    MGM HAVA DURUMU RAPORU
  • İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzmanlar açıkladı: İstanbul'da kar yağacak mı, kar yağışı bekleniyor mu?
  • İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzmanlar açıkladı: İstanbul'da kar yağacak mı, kar yağışı bekleniyor mu?
  • İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzmanlar açıkladı: İstanbul'da kar yağacak mı, kar yağışı bekleniyor mu?
  • İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzmanlar açıkladı: İstanbul'da kar yağacak mı, kar yağışı bekleniyor mu?

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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