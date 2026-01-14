Soğuk hava etkisini sürdürüyor: İstanbul'a kar yağacak mı?
Başta İstanbul olmak üzere ülke genelinde etkisini gösteren soğuk hava dalgası hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta yer yer kar yağışı alan İstanbul'a bir daha ne zaman kar yağacağı araştırılırken, Habertürk Meteoroloji Uzmanı Hüseyin Öztel'den konu hakkında açıklama geldi. Peki, İstanbul'a kar yağacak mı?
Başta İstanbul olmak üzere yurt genelinde düşen sıcaklıklar ve yer yer devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Soğuk hava dalgasından en çok etkilenen şehirlerden biri olan İstanbul'da kar yağma olasılığı merak ediliyor. Habertürk Meteoroloji Uzmanı Hüseyin Öztel, Pazar günü Karadeniz ve Marmara bölgelerinde kar yağışı beklediklerini ifade etti. Peki, İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman?
İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?
Habertürk Meteoroloji Uzmanı Hüseyin Öztel, Habertürk TV'de yayınlanan 14 Ocak 2026 tarihli 'Gün Başlıyor' programında İstanbul hava durumuna dair bilgiler verdi.
Bu kapsamda Öztel, Pazar günü Karadeniz ve Marmara bölgelerine kar yağışı beklediklerini ifade etti.
Buna göre 5 günlük hava durumundan yola çıkarak; İstanbul, Bandırma ve çevresinde hem yağmur hem kar yağışı bekleniyor.
Pazar ve Pazartesi günü İstanbul'da kar olasılığından bahsetmek münkün olsa da şiddetli bir yağış beklenmiyor.
15-16-17-18 OCAK 2026 İSTANBUL HAVA DURUMU
15 Ocak Perşembe: Parçalı bulutlu, sıcaklıklar 7-12 derece arasında,
16 Ocak Cuma: Hafif yağmurlu, sıcaklıklar 7-9 derece arasında,
17 Ocak Cumartesi: Yağmurlu, sıcaklıklar 4-7 derece arasında,
18 Ocak Pazar: Karla karışık yağmur, sıcaklıklar 3-6 derece arasında değişecek.