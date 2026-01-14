Başta İstanbul olmak üzere yurt genelinde düşen sıcaklıklar ve yer yer devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Soğuk hava dalgasından en çok etkilenen şehirlerden biri olan İstanbul'da kar yağma olasılığı merak ediliyor. Habertürk Meteoroloji Uzmanı Hüseyin Öztel, Pazar günü Karadeniz ve Marmara bölgelerinde kar yağışı beklediklerini ifade etti. Peki, İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman?