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        Haberler Gündem İstanbul'a ne zaman kar yağacak? MGM hava durumu raporunu yayınladı! Bu hafta İstanbul’da kar yağacak mı, ne zaman?

        İstanbul'a ne zaman kar yağacak? MGM hava durumu raporunu yayınladı!

        İstanbul'a kar yağacak tarih, 16 milyon vatandaş tarafından takip ediliyor. Soğuk ve fırtınalı havanın etkisini göstermesinin ardından 19 Kasım'da İstanbul'un yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düşmüştü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu raporuna göre İstanbul'da fırtına Çarşamba gününe kadar sürecek. İşte MGM hava durumu raporu ile 28-29-30 Kasım İstanbul'da kar yağışına ilişkin merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2023 - 12:27 Güncelleme: 28.11.2023 - 12:27
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        Türkiye'de etkisini gösteren fırtına ve kuvvetli rüzgarın ardından Ankara, Erzurum, Bursa ve Bolu illerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı görüldü. Tüm yurtta hava sıcaklıkları gerilerken İstanbul'da 7 yıl sonra yeniden Kasım ayında kar yağışı görüldü. İstanbul’da hava sıcaklığı 28 Kasım Salı günü 7 dereceyken gece saatlerinde sıcaklığın 3 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor. MGM hava durumu raporuna göre Zonguldak, Bursa, Bilecik, Bolu, Karabük, Eskişehir, Ankara gibi illerde kar yağışı bekleniyor. 28 Kasım'ı 29 Kasım'a bağlayan gece ise Erzurum, Erzincan ve Kars'ta kar yağması bekleniyor. İşte İstanbul'da kar yağacak mı, ne zaman sorusunun yanıtına ilişkin merak edilenler...

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        MGM HAVA DURUMU RAPORUNU YAYINLADI

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz kıyıları ile Samsun çevrelerinin yağmur ve sağanak, İç Ege'nin yüksekleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Sivas ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve doğu ilçelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege ve Kırklareli çevreleri ile İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olacağı tahmin ediliyor.

        İstanbul'da 28 Kasım Salı günü parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların, Avrupa Yakasında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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        KUVVETLİ RÜZGAR VE YAĞIŞ UYARISI

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Kıyı Ege ve Kırklareli çevreleri ile İstanbul'un Avrupa Yakası'nda kuvvetli olması beklendiğinde sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Marmara ve Kıyı Ege ile zamanla Karadeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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        FIRTINA ÇARŞAMBA'YA KADAR SÜRECEK!

        Batı Karadeniz'de halen kuvvetli şekilde esmekte olan rüzgârın, bugün (Pazartesi) akşam saatlerinden itibaren doğusunda, yarın (Salı) akşam saatlerinden itibaren batısında güney ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir.

        Fırtınanın, Çarşamba (29.11.2023) günü öğle saatlerinde batısı ile akşam saatlerinde doğusunda etkisini azaltması beklenmektedir. Marmara'da rüzgârın, yarın (Salı) akşam saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Çarşamba günü (29.11.2023) akşam saatlerinden sonra etkisini azaltması beklenmektedir.

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        İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan orta ve uzun vadeli hava durumu tahminlerine göre İstanbul'da kar yağışı beklenmiyor. Bu sebeple henüz İstanbul kar yağışı tarihine ilişkişn resmi bir açıklama bulunmuyor.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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