İstanbul'a ne zaman kar yağacak? MGM hava durumu raporunu yayınladı! Bu hafta İstanbul’da kar yağacak mı, ne zaman?

İstanbul'a ne zaman kar yağacak? MGM hava durumu raporunu yayınladı! Bu hafta İstanbul’da kar yağacak mı, ne zaman?

Türkiye'de etkisini gösteren fırtına ve kuvvetli rüzgarın ardından Ankara, Erzurum, Bursa ve Bolu illerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı görüldü. Tüm yurtta hava sıcaklıkları gerilerken İstanbul'da 7 yıl sonra yeniden Kasım ayında kar yağışı görüldü. İstanbul’da hava sıcaklığı 28 Kasım Salı günü 7 dereceyken gece saatlerinde sıcaklığın 3 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor. MGM hava durumu raporuna göre Zonguldak, Bursa, Bilecik, Bolu, Karabük, Eskişehir, Ankara gibi illerde kar yağışı bekleniyor. 28 Kasım'ı 29 Kasım'a bağlayan gece ise Erzurum, Erzincan ve Kars'ta kar yağması bekleniyor. İşte İstanbul'da kar yağacak mı, ne zaman sorusunun yanıtına ilişkin merak edilenler...

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MGM HAVA DURUMU RAPORUNU YAYINLADI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz kıyıları ile Samsun çevrelerinin yağmur ve sağanak, İç Ege'nin yüksekleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Sivas ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve doğu ilçelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege ve Kırklareli çevreleri ile İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul'da 28 Kasım Salı günü parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların, Avrupa Yakasında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.