İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den hava durumu ve sağanak yağış uyarısı

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi. Bazı illerimizde kar yağışı devam ederken bazı illerimizde kuvvetli rüzgar ve yağış etkili oluyor. Gece ve sabah saatlerinde ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği açıklandı. İşte, 14 Ocak İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu raporu

        Giriş: 14.01.2026 - 09:54 Güncelleme: 14.01.2026 - 09:54
        İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu belli oldu. Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Batı Karadeniz ile Doğu Karadeniz karla karışık yağmurlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ise kar yağışlı olacak. Peki İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu nasıl olacak?

        BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Batı Karadeniz ile Doğu Karadeniz karla karışık yağmurlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ise kar yağışlı olacak. Diğer bölgeler parçalı bulutlu bir gün geçirecekken buzlanma ve don uyarısı yapıldı. Hava sıcaklıkları batıda 4 ila 6 derece artıyor, doğuda ise 3 ila 5 derece düşüyor.

        İSTANBUL HAVA DURUMU

        9°4°

        ANKARA HAVA DURUMU

        2°-6°

        İZMİR HAVA DURUMU

        13°-1°

        DİĞER İLLERİN HAVA DURUMU RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ

        HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

        Hava sıcaklıkların, batı kesimlerde 4 ila 6 derece artacağı, doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlede önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

        Rüzgarın, Marmara ve Karadeniz'de güneyli, diğer yerlerde kuzey ve doğulu yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette, Güney Ege ile Akdeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sat) şeklinde esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın, Güney Ege ile Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

        BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

        Gece ve sabah saatlerinde yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması için uyarıda bulunuldu.

        BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

        MARMARA

        Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar yağışlı, İstanbul'un hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgede gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

        BURSA -5°C, 9°C

        Çok bulutlu, kuzey ve doğusu karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        ÇANAKKALE 3°C, 15°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        İSTANBUL 3°C, 9°C

        Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde hafif yağmurlu

        KIRKLARELİ -1°C, 6°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        EGE

        Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Güney Ege'de kuzey yönlerden yer yer kuvvetli olarak (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

        İZMİR 3°C, 14°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        MUĞLA -3°C, 12°C

        Parçalı bulutlu

        AKDENİZ

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin iç kesimlerde kuzeydoğu yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

        ADANA 3°C, 11°C

        Çok bulutlu

        ANTALYA 6°C, 17°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        İÇ ANADOLU

        Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam (Salı) Sivas çevrelerinin, öğleden sonra Eskişehir çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

        ANKARA -5°C, 1°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        ESKİŞEHİR -5°C, 2°C

        Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        DOĞU ANADOLU

        Çok bulutlu, bölge genelinin (Malatya haric) aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        ERZURUM -13°C, -8°C

        Aralıklı kar yağışlı

        KARS -12°C, -8°C

        Aralıklı kar yağışlı

        MALATYA -10°C, -2°C

        Çok bulutlu

        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey kesimlerde karla karışık yağmur ve kar, bölgenin güneyinde yağmur şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzeyinde yer yer buzlanma ve don bekleniyor.

        BATMAN 0°C, 5°C

        Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

        DİYARBAKIR -1°C, 4°C

        Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

        GAZİANTEP -3°C, 3°C

        Parçalı ve çok bulutlu,

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı kesimlerinde yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerinde kar şeklinde olması tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

