İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den hava durumu ve sağanak yağış uyarısı

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Batı Karadeniz ile Doğu Karadeniz karla karışık yağmurlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ise kar yağışlı olacak. Diğer bölgeler parçalı bulutlu bir gün geçirecekken buzlanma ve don uyarısı yapıldı. Hava sıcaklıkları batıda 4 ila 6 derece artıyor, doğuda ise 3 ila 5 derece düşüyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU

9°4°

ANKARA HAVA DURUMU

2°-6°

İZMİR HAVA DURUMU

13°-1°

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklıkların, batı kesimlerde 4 ila 6 derece artacağı, doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlede önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın, Marmara ve Karadeniz'de güneyli, diğer yerlerde kuzey ve doğulu yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette, Güney Ege ile Akdeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sat) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Güney Ege ile Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

Gece ve sabah saatlerinde yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması için uyarıda bulunuldu.