Olay, İstanbul Bahçelievler'de bulunan bir özel hastanede dün meydana geldi. DHA'nın haberine göre, hastane önüne çıkan sağlık çalışanı yoldan geçen ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir kişinin saldırısına uğradı.
Yaralanan hastane çalışanı hastane içine girerek yardım istedi. Madde bağımlısı ise yaralının arkasından hastaneye girerek, kovalamaya devam etti. Hademeler saldırganı durdurmaya çalıştı.
Saldırgan elindeki bıçakla saldırmaya devam etti. Saldırganın etkisiz hale getirilmesinin ardından hastaneye polis çağrıldı. Saldırgan hastaneden kaçarken, yaşanan bu dehşet anları güvenlik kameralarına yansıdı.
Polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
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