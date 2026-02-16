İstanbul baraj doluluk oranı 16 Şubat 2026: İSKİ güncel baraj doluluk oranını duyurdu
İstanbul'da güncel baraj doluluk oranı İSKİ tarafından duyuruluyor. Yağan son yağışların ardından barajlardaki oran yüzde 35 seviyesinin üzerinde. Peki 16 Şubat İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından güncel olarak baraj doluluk oranı paylaşıldı. İşte güncel baraj doluluk oranı
16 ŞUBAT GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ verilerine göre, İstanbul’a su sağlayan barajların toplam doluluk oranı 16 Şubat 2026 itibarıyla yüzde 39.08 seviyesinde bulunuyor.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İstanbul’un içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlarda güncel doluluk oranları şöyle:
Ömerli Barajı: %55,54
Darlık Barajı: %58,08
Elmalı Barajı: %92,96
Terkos Barajı: %24,53
Alibey Barajı: %33,53
Büyükçekmece Barajı: %27,86
Sazlıdere Barajı: %24,65
Istrancalar Barajı: %70,23
Kazandere Barajı: %29,52