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İstanbul baraj doluluk oranı 2021 güncel: İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç? İSKİ verileri

İstanbul baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul baraj doluluk oranları İSKİ tarafından duyuruluyor. Son aylarda tehlikeli seviyelere düşmesinin ardından geçtiğimiz haftalarda yaşanan kar yağışı baraj seviyelerinde artışa neden oldu. Peki, İstanbul baraj doluluk oranları 2021 ne kadar? İşte İstanbul baraj doluluk oranı güncel İSKİ verileri

İstanbul baraj doluluk oranı 2021 güncel: İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç? İSKİ verileri

İstanbul baraj doluluk oranı son durum verileri İSKİ tarafından paylaşılıyor. Geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen kar yağışı ve sağanak yağış barajlardaki doluluk oranını da yüzde 41,30 'a yükseltti.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI SON DURUM

İSKİ verilerine göre, İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 41,30 'a yükseldi.

Baraj doluluk oranı 9 Ocak'ta yüzde 19,16'ya düşmesi sonrasında sürekli artış kaydetti. Son dönem yağışlarının etkisiyle baraj doluluğu 12 puandan fazla artış göstermiş oldu.

Geçen yıl bugün baraj doluluk oranı yüzde 56,98 seviyesindeydi.

GÜN GÜN BARAJ DOLULUK ORANLARI

22 Ocak: Yüzde 31,39

23 Ocak: Yüzde 31,89

24 Ocak: Yüzde 32,38

25 Ocak: Yüzde 32,78

26 Ocak: Yüzde 33,37

27 Ocak: Yüzde 34,22

28 Ocak: Yüzde 36,96

29 Ocak: Yüzde 38,29

30 Ocak: Yüzde 38,86

31 Ocak: Yüzde 40,39

HANGİ BARAJ NE KADAR DOLU?

1 Şubat itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

-Ömerli Barajı doluluk oranı yüzde 45.76
-Papuçdere barajı doluluk oranı yüzde 13.51
-Sazlıdere barajı doluluk oranı yüzde 19.53
-Büyükçekmece barajı doluluk oranı yüzde 44.33
-Alibeyköy barajı doluluk oranı yüzde 52,07
-Terkos barajı doluluk oranı yüzde 40.67
-Kazandere barajı doluluk oranı yüzde 48.56
-Elmalı barajı doluluk oranı yüzde 49.74
-Darlık barajı doluluk oranı yüzde 54.69
-Istrancalar barajı doluluk oranı yüzde 63.62

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