İstanbul barajlarındaki son durum: 22 Mart Cuma İSKİ verileriyle İstanbul baraj doluluk oranı
İstanbul baraj doluluk oranları yakından takip ediliyor. 16 milyon insanın yaşadığı Megakentte geçtiğimiz aylarda en büyük problemlerden biri de barajlardaki su oranı oldu. Kurak dönemi geride bırakan İstanbul'da baraj doluluk oranları yükselmeye devam ediyor. İşte, 22 Mart 2024 Cuma İstanbul baraj doluluk oranı son dakika İSKİ grafiği...
Barajlardaki su oranı her gün İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanıyor. Geçtiğimiz aylarda alarm veren ve tehlikeli seviyelere düşen İstanbul baraj doluluk oranları yağışların ardından yükseliyor. İşte, İSKİ grafiği ile 22 Mart Cuma günü İstanbuldaki barajların doluluk oranı...
22 MART 2024 İSKİ İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İstanbul baraj doluluk oranı son durum verileri İSKİ tarafından günlük olarak paylaşılıyor. İSKİ'nin yayınladığı grafiğe göre; dün yüzde 79.44 olarak açıklanan İstanbul'daki barajlarda doluluk oranı bugün yüzde 79.72'ye yükseldi.
Geçen yıl bugün ise baraj doluluk oranı yüzde 36.89 seviyesindeydi.
İSTANBUL'DAKİ BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI
22 Mart 2024 Cuma günü itibarıyla İstanbul'da ayrı ayrı baraj doluluk oranları şu şekilde:
Alibey Barajı yüzde 70,11
Büyükçekmece Barajı yüzde 75,65
Darlık Barajı yüzde 86,24
Istrancalar Barajı yüzde 66,46