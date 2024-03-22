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        Haberler Gündem Deprem mi oldu? Son dakika depremler listesi: 22 Mart AFAD ve Kandilli en son nerede deprem oldu?

        Muğla'da peş peşe depremler! 22 Mart AFAD ve Kandilli Rasathanesi en son depremler listesi

        Son dakika deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Bulunduğu bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar Türkiye'de yaşanan en son depremler listesini sorguluyor. İşte, 22 Mart 2024 bugünkü AFAD ve kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile "Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?" sorularının yanıtları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.03.2024 - 08:05 Güncelleme: 22.03.2024 - 08:07
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        Son depremler listesi yakından takip ediliyor. Ülkenin en önemli konularından biri olan deprem endişelendirmeye devam ediyor.Yaşanan sarsıntıların ardından depremin merkez üssü, saati ve derinliği AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından duyuruluyor. İşte, 22 Mart 2024 Türkiye'de yaşanan son dakika depremler listesi...

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        MUĞLA'DA PEŞ PEŞE DEPREMLER!

        AFAD tarafından açıklanan verilere göre; bugün Muğla'nın Menteşe ilçesinde art arda üç deprem meydana geldi. Sarsıntıların en büyüğü saat 07:24'te 1.7 büyüklüğünde ve yerin 7.32 km derinliğinde kaydedildi.

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        GAZİANTEP'TE DEPREM!

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre; bugün saat 06:17'de Adıyaman'ın Nurdağı ilçesinde 1.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5.34 km olarak ölçüldü.

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        AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

        Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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