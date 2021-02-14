2021 kış mevsiminin yağışsız geçiyor olması İstanbul'un en büyük problemi olan su problemini tekrar görünür hale getirdi. Ocak ayının ilk haftasında İstanbul barajlarının doluluk oranı yüzde 19'a kadar geriledi. Birkaç haftadır etkisini gösteren yağışlı hava sonrasında İstanbul barajlarının doluluk oranı merak konusu oldu. İstanbul barajlarının doluluk oranı ne? İşte İSKİ İstanbul baraj doluluk verileri güncel...

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2021

İstanbul baraj doluluk oranı son durum verileri İSKİ tarafından paylaşılıyor. Geçtiğimiz hafta gerçekleşen kar yağışı ve sağanak yağış barajlardaki doluluk oranını da yüzde %46,44'e yükseltti.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI SON DURUM

İSKİ verilerine göre, İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 46,44'e yükseldi.

Baraj doluluk oranı 9 Ocak'ta yüzde 19,16'ya düşmesi sonrasında sürekli artış kaydetti. Son dönem yağışlarının etkisiyle baraj doluluğu 12 puandan fazla artış göstermiş oldu.

Geçen yıl bugün baraj doluluk oranı yüzde 61,35 seviyesindeydi.

GÜN GÜN BARAJ DOLULUK ORANLARI

6 Şubat: Yüzde 44,34

7 Şubat: Yüzde 44,55

8 Şubat: Yüzde 44,70

9 Şubat: Yüzde 44,78

10 Şubat: Yüzde 44,99

11 Şubat: Yüzde 45,09

12 Şubat: Yüzde 45,48

13 Şubat: Yüzde 46,11

HANGİ BARAJ NE KADAR DOLU?

14 Şubat itibarıyla İstanbul'da ayrı ayrı baraj doluluk oranları şöyle:

Ömerli Yüzde 53,34

Pabuçdere Yüzde 28,17

Sazlıdere Yüzde 22,70

Büyükçekmece Yüzde 48,59

Alibeyköy Yüzde 52,58

Terkos Yüzde 44,61

Kazandere Yüzde 71,31

Elmalı Yüzde 52,66

Darlık Yüzde 53,77

Istrancalar Yüzde 52,74