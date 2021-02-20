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İstanbul baraj doluluk oranı son dakika: İSKİ verileriyle İstanbul barajlarında son durum 20 Şubat 2021

İstanbul baraj doluluk oranı merak ediliyor. İstanbul baraj doluluk oranları İSKİ tarafından günlük olarak duyuruluyor. Üst üste yaşanan kar yağışı sonrası sevindiren haber geldi ve İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 50'yi geçti. İşte 20 Şubat 2021 İstanbul barajlarında son durum İSKİ verileri

İstanbul baraj doluluk oranı son dakika: İSKİ verileriyle İstanbul barajlarında son durum 20 Şubat 2021

2021 kış mevsiminin yağışsız geçiyor olması İstanbul'un en büyük problemi olan su problemini tekrar görünür hale getirdi. Ocak ayının ilk haftasında İstanbul barajlarının doluluk oranı yüzde 19'a kadar geriledi. Birkaç haftadır etkisini gösteren yağışlı hava sonrasında İstanbul barajlarının doluluk oranı merak konusu oldu. İstanbul barajlarının doluluk oranı ne? İşte İSKİ İstanbul baraj doluluk verileri güncel...

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2021

İstanbul baraj doluluk oranı son durum verileri İSKİ tarafından paylaşılıyor. Geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen kar yağışı ve sağanak yağış barajlardaki doluluk oranını da yüzde %50,03'e yükseltti. İstanbul'da üç gün aralıksız yağan kar yağışının da önümüzdeki günlerde karların erimesiyle etkisinin belli olacağı bekleniyor.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI SON DURUM

İSKİ verilerine göre, İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 50,03'e yükseldi.

Baraj doluluk oranı 9 Ocak'ta yüzde 19,16'ya düşmesi sonrasında sürekli artış kaydetti. Son dönem yağışlarının etkisiyle baraj doluluğu bir hafta içerisinde yüzde 3,92 artış göstererek 34,03 milyon m³ su artışı oldu.

Geçen yıl bugün baraj doluluk oranı yüzde 61,93 seviyesindeydi.

GÜN GÜN BARAJ DOLULUK ORANLARI

11 Şubat: Yüzde 45,09

12 Şubat: Yüzde 45,48

13 Şubat: Yüzde 46,11

14 Şubat: Yüzde 46,44

15 Şubat: Yüzde 47,20

16 Şubat: Yüzde 47,82

17 Şubat: Yüzde 48,28

18 Şubat: Yüzde 48,67

19 Şubat: Yüzde 49,16

HANGİ BARAJ NE KADAR DOLU?

20 Şubat itibarıyla İstanbul'da ayrı ayrı baraj doluluk oranları şöyle:

Ömerli Yüzde 58,59
Pabuçdere Yüzde 34,77
Sazlıdere Yüzde 25,96
Büyükçekmece Yüzde 52,85
Alibeyköy Yüzde 56,01
Terkos Yüzde 47,49
Kazandere Yüzde 60,29
Elmalı Yüzde 56,04
Darlık Yüzde 55,65
Istrancalar Yüzde 43,05

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