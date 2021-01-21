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İstanbul baraj doluluk oranları 21 Ocak 2021! Baraj doluluk oranları 2021 İSKİ son veriler

İstanbul baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul baraj doluluk oranları son olarak tehlikeli bir seviyeye düşmüştü. Ocak ayına gelmemize rağmen yağışların az olması barajlarda da tehlike çanları çalmaya başladı. Peki, İstanbul baraj doluluk oranları 2021 ne kadar? İşte İstanbul baraj doluluk oranları 2021 İSKİ son durum

İstanbul baraj doluluk oranları 21 Ocak 2021! Baraj doluluk oranları 2021 İSKİ son veriler

İstanbul baraj doluluk oranı son durum verileri İSKİ tarafından paylaşılıyor. Hafta sonu gerçekleşen kar yağışı ve sağanak yağış barajlardaki doluluk oranını da yüzde 31,04'e yükseltti.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI SON DURUM

İSKİ verilerine göre, İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 31,04'e yükseldi.

Baraj doluluk oranı 9 Ocak'ta yüzde 19,16'ya düşmesi sonrasında sürekli artış kaydetti. Son dönem yağışlarının etkisiyle baraj doluluğu 12 puandan fazla artış göstermiş oldu.

Geçen yıl bugün baraj doluluk oranı yüzde 54,09 seviyesindeydi.

GÜN GÜN BARAJ DOLULUK ORANLARI

15 Ocak: Yüzde 28,03

16 Ocak: Yüzde 28,66

17 Ocak: Yüzde 29,48

18 Ocak: Yüzde 30,10

19 Ocak: Yüzde 30,52

20 Ocak Yüzde 30,77

HANGİ BARAJ NE KADAR DOLU?

20 Ocak itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

Ömerli 30,14
Pabuçdere 14,59
Sazlıdere 12,13
Büyükçekmece 30,94
Alibeyköy 42,32
Terkos 32,13
Kazandere 36,50
Elmalı 33,99
Darlık 49,51
Istrancalar 62,70

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