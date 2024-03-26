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        Haberler Gündem İstanbul baraj doluluk oranları İSKİ grafiği: 26 Mart 2024 Salı İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 80'i aştı!

        İstanbul baraj doluluk oranları yüzde 80'i aştı! 26 Mart İstanbul barajlarında son durum

        İstanbul baraj doluluk oranı yükselmeye devam ediyor. Kasım ayında son yılların en düşük seviyesine kadar gerileyen su oranı yağışlarla beraber arttı. Tehlikeli tablonun tersine döndüğü İstanbul'da baraj doluluk oranları yüzde 80'i geçti. İşte, 26 Mart 2024 İstanbul baraj doluluk oranı son dakika İSKİ grafiği...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.03.2024 - 10:38 Güncelleme: 26.03.2024 - 10:38
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        Bahar aylarına yaşayan İstanbul'da yağışlar devam ediyor. Dün Megakentin birçok ilçesinde gökgürültülü sağanak yağış etkili oldu. Yağışların ardından İstanbul'da baraj doluluk oranları yükseldi. Peki, barajlardaki son durum ne? İşte, İSKİ grafiği ile 26 Mart Salı günü İstanbul'daki barajların doluluk oranı...

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        26 MART 2024 İSKİ İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

        İstanbul baraj doluluk oranı son durum verileri İSKİ tarafından günlük olarak paylaşılıyor. İSKİ'nin yayınladığı grafiğe göre; dün yüzde 80.03 olarak açıklanan İstanbul'daki barajlarda doluluk oranı bugün yüzde 81.07'ye yükseldi.

        Geçen yıl bugün ise baraj doluluk oranı yüzde 37.17 seviyesindeydi.

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        İSTANBUL'DAKİ BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI

        26 Mart 2024 Salı günü itibarıyla İstanbul'da ayrı ayrı baraj doluluk oranları şu şekilde:

        Alibey Barajı yüzde 70,68

        Büyükçekmece Barajı yüzde 76,41

        Darlık Barajı yüzde 87,73

        Istrancalar Barajı yüzde 64,70

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        Elmalı Barajı yüzde 91,29

        Ömerli Barajı yüzde 90,35

        Pabuçdere Barajı yüzde 76,06

        Sazlıdere Barajı yüzde 59,85

        Terkos Barajı yüzde 83,58

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