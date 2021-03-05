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İstanbul barajları doluluk oranı 2021: İSKİ baraj doluluk oranları son durum 5 Mart 2021

İstanbul barajları doluluk oranı 5 Mart 2021 günü vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul baraj doluluk oranı son dakika verileri İSKİ tarafından duyuruluyor. Geçtiğimiz haftalarda yaşanan yağışlar sonrası baraj doluluk oranları arttı. Peki, İstanbul barajları doluluk oranı 2021 ne kadar? İşte İSKİ baraj doluluk oranları son durum

İstanbul barajları doluluk oranı 2021: İSKİ baraj doluluk oranları son durum 5 Mart 2021

Ocak ayının ilk haftasında İstanbul barajlarının doluluk oranı yüzde 19'a kadar geriledi. Son haftalarda etkisini gösteren yağışlı hava sonrasında İstanbul barajlarının doluluk oranı merak konusu oldu. İstanbul barajlarının doluluk oranı ne? İşte İSKİ İstanbul baraj doluluk verileri güncel...

İSANBUL BARAJ DOLULUK ORANI 2021

İstanbul baraj doluluk oranı son durum verileri İSKİ tarafından paylaşılıyor. Geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen yağışların sonrası barajlardaki doluluk oranını da yüzde 58,23'e yükseltti.

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI SON DURUM

İSKİ verilerine göre, İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 58,23'e yükseldi.

Baraj doluluk oranı 9 Ocak'ta yüzde 19,16'ya düşmesi sonrasında sürekli artış kaydetti. Son dönem yağışlarının etkisiyle baraj doluluğu bir hafta içerisinde yüzde 3'ü geçen bir artış yaşandı.

Geçen yıl bugün baraj doluluk oranı yüzde 64,16 seviyesindeydi.

GÜN GÜN BARAJ DOLULUK ORANLARI

25 Şubat: Yüzde 54,07

26 Şubat: Yüzde 55,10

27 Şubat: Yüzde 55,58

28 Şubat: Yüzde 56,20

1 Mart: Yüzde 56,71

2 Mart: Yüzde 57,23

3 Mart: Yüzde 57,63

4 Mart: Yüzde 58,02

HANGİ BARAJ NE KADAR DOLU?

5 Mart itibarıyla İstanbul'da ayrı ayrı baraj doluluk oranları şöyle:

Ömerli Yüzde 70,63
Pabuçdere Yüzde 40,58
Sazlıdere Yüzde 31,01
Büyükçekmece Yüzde 59,14
Alibeyköy Yüzde 58,20
Terkos Yüzde 53,86
Kazandere Yüzde 60,44
Elmalı Yüzde 65,79
Darlık Yüzde 67,51
Istrancalar Yüzde 57,76

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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