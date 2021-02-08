2021 kış mevsiminin yağışsız geçiyor olması İstanbul'un en büyük problemi olan su problemini tekrar görünür hale getirdi. Ocak ayının ilk haftasında İstanbul barajlarının doluluk oranı yüzde 19'a kadar geriledi. Birkaç haftadır etkisini gösteren yağışlı hava sonrasında İstanbul barajlarının doluluk oranı merak konusu oldu. İstanbul barajlarının doluluk oranı ne? İşte İSKİ İstanbul baraj doluluk verileri güncel...

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2021

İstanbul baraj doluluk oranı son durum verileri İSKİ tarafından paylaşılıyor. Geçtiğimiz hafta gerçekleşen kar yağışı ve sağanak yağış barajlardaki doluluk oranını da yüzde %44,70 'e yükseltti.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI SON DURUM

İSKİ verilerine göre, İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 44,70 'e yükseldi.

Baraj doluluk oranı 9 Ocak'ta yüzde 19,16'ya düşmesi sonrasında sürekli artış kaydetti. Son dönem yağışlarının etkisiyle baraj doluluğu 12 puandan fazla artış göstermiş oldu.

Geçen yıl bugün baraj doluluk oranı yüzde 59,84 seviyesindeydi.

GÜN GÜN BARAJ DOLULUK ORANLARI

1 Şubat: Yüzde 41,30

2 Şubat: Yüzde 42,63

3 Şubat: Yüzde 43,45

4 Şubat: Yüzde 43,84

5 Şubat: Yüzde 44,15

6 Şubat: Yüzde 44,34

7 Şubat: Yüzde 44,55

HANGİ BARAJ NE KADAR DOLU?

7 Şubat itibarıyla İstanbul'da ayrı ayrı baraj doluluk oranları şöyle:

Ömerli Yüzde 50,29

Pabuçdere Yüzde 21,54

Sazlıdere Yüzde 20,86

Büyükçekmece Yüzde 46,64

Alibeyköy Yüzde 51,99

Terkos Yüzde 42,87

Kazandere Yüzde 78,34

Elmalı Yüzde 51,04

Darlık Yüzde 54,55

Istrancalar Yüzde 78,20