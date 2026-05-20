İstanbul barajlarında güncel durum: İSKİ verileri ile 20 Mayıs 2026 baraj doluluk oranı yüzde kaç?
İstanbul’da baraj doluluk oranları vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. Kentte son günlerde etkili olan sağanak yağışlar, içme suyu kaynaklarına olumlu yansıdı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından paylaşılan güncel verilere göre, İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk seviyelerinde artış gözlemlendi. Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarının son durumu vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü itibarıyla İstanbul genelindeki baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte İSKİ’nin açıkladığı güncel baraj verileri…
İSKİ 20 MAYIS 2026 BARAJ DOLULUK ORANI
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayınlanan verilere göre, 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 71,38 olarak yer aldı.
İSTANBUL BARAJLARININ GÜNCEL SU SEVİYESİ
Ömerli Barajı: yüzde 95,12
Darlık Barajı: yüzde 92,03
Elmalı Barajı: yüzde 95,73
Terkos Barajı: yüzde 59,43
Alibey Barajı: yüzde 65,70
Büyükçekmece Barajı: yüzde 55,02
Sazlıdere Barajı: yüzde 44,32
Istrancalar Barajı: yüzde 33,34
Kazandere Barajı: yüzde 56,42
Pabuçdere Barajı: yüzde 55,95