Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem İstanbul barajlarında güncel durum: İSKİ verileri ile 20 Mayıs 2026 baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu, içme suyu ne kadar kaldı?

        İstanbul barajlarında güncel durum: İSKİ verileri ile 20 Mayıs 2026 baraj doluluk oranı yüzde kaç?

        İstanbul'da geçtiğimiz günlerde etkili olan yağışlı hava, barajlardaki su seviyelerine olumlu katkı sağlamaya devam ediyor. Kentin önemli içme suyu kaynakları arasında bulunan Ömerli, Darlık ve Elmalı barajlarında doluluk oranı yüzde 90'ın üzerine çıktı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan son verilere göre, İstanbul genelindeki baraj doluluk oranı vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü itibarıyla İstanbul barajlarında son durum ne? İşte güncel doluluk oranları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Mayıs 2026 - 09:49 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İstanbul’da baraj doluluk oranları vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. Kentte son günlerde etkili olan sağanak yağışlar, içme suyu kaynaklarına olumlu yansıdı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından paylaşılan güncel verilere göre, İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk seviyelerinde artış gözlemlendi. Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarının son durumu vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü itibarıyla İstanbul genelindeki baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte İSKİ’nin açıkladığı güncel baraj verileri…

        2

        İSKİ 20 MAYIS 2026 BARAJ DOLULUK ORANI

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayınlanan verilere göre, 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 71,38 olarak yer aldı.

        3

        İSTANBUL BARAJLARININ GÜNCEL SU SEVİYESİ

        Ömerli Barajı: yüzde 95,12

        Darlık Barajı: yüzde 92,03

        Elmalı Barajı: yüzde 95,73

        Terkos Barajı: yüzde 59,43

        Alibey Barajı: yüzde 65,70

        Büyükçekmece Barajı: yüzde 55,02

        Sazlıdere Barajı: yüzde 44,32

        Istrancalar Barajı: yüzde 33,34

        Kazandere Barajı: yüzde 56,42

        Pabuçdere Barajı: yüzde 55,95

        ÖNERİLEN VİDEO

        2 kardeşi ve 1 akrabası öldü... Su kuyusuna ilk inen ağabey faciayı anlattı!

        Aksaray'da, 16 metrelik su kuyusunda 3 kişinin can verdiği faciada, kuyuya ilk olarak inen ve ses veremeyince kendisini kurtarmak isterken metan gazı zehirlenmesi sonucu yaşamını yitiren kardeşleri Recep ve Mehmet Yeşildal ile akrabası Murat Yeşildal'ın cenazesine katılan ağabey İsmail Yeşildal, fac...
        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Malatya'da korkutan deprem!
        Malatya'da korkutan deprem!
        Putin ve Xi bir arada
        Putin ve Xi bir arada
        "İsrail Sumud Filosu'nun Gazze mesajından korktu"
        "İsrail Sumud Filosu'nun Gazze mesajından korktu"
        10 yıl önce kayboldu... En yakını gözaltında!
        10 yıl önce kayboldu... En yakını gözaltında!
        Aziz Yıldırım'dan stat müjdesi!
        Aziz Yıldırım'dan stat müjdesi!
        Eşiyle camları siliyordu... Yaşlı adamın trajik sonu!
        Eşiyle camları siliyordu... Yaşlı adamın trajik sonu!
        Ünlü oyuncu sahnede sakatlandı
        Ünlü oyuncu sahnede sakatlandı
        Görünmez mesai: Evdeki ‘zihinsel yük’ü azaltmanın yolları
        Görünmez mesai: Evdeki ‘zihinsel yük’ü azaltmanın yolları
        Sağanak yağmur uyarısı! Türkiye genelinde bekleniyor
        Sağanak yağmur uyarısı! Türkiye genelinde bekleniyor
        En erken ve en geç evlenen iller belli oldu
        En erken ve en geç evlenen iller belli oldu
        Evde gündelikçi çalıştıranlar dikkat!
        Evde gündelikçi çalıştıranlar dikkat!
        Udinese'den Zaniolo ve transfer açıklaması!
        Udinese'den Zaniolo ve transfer açıklaması!
        İşin aslı ortaya çıktı
        İşin aslı ortaya çıktı
        Yolda yürürken acıyla irkildi!
        Yolda yürürken acıyla irkildi!
        İnternetin en gizemli bulmacalarından biri
        İnternetin en gizemli bulmacalarından biri
        "Düet süreci sıkıntılı geçti"
        "Düet süreci sıkıntılı geçti"
        "Son derece endişe verici"
        "Son derece endişe verici"
        Mango'nun kurucusu Andiç'in şüpheli ölümü: Oğlu gözaltında
        Mango'nun kurucusu Andiç'in şüpheli ölümü: Oğlu gözaltında
        Şantiyede bir kadına ait yanmış cansız beden bulundu!
        Şantiyede bir kadına ait yanmış cansız beden bulundu!
        Şarkıcı Çelik'in manzarası
        Şarkıcı Çelik'in manzarası