İstanbul bayram namazı saati belli oldu. Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı, 9 Temmuz ile 12 Temmuz günleri arasında tüm İslam alemi tarafından büyük bir sevinç ve coşkuyla kutlanacak. Birlik ve beraberliğin sembolü olan bayram gününde 81 ilde bayram namazları eda edilecek. Kurban bayramı il il namaz saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanırken vatandaşlar kendi illerinin namaz vakitlerine göre bayram namazlarını eda edecekler. Peki, İstanbul bayram namazı saat kaçta, ne zaman kılınacak? İşte, İstanbul Kurban bayramı namaz saati…

İSTANBUL BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan bayram namaz saatlerine göre; İstanbul bayram namazı 9 Temmuz Cumartesi günü saat 06:15’te kılınacak.

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BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram namazlarının vakti, güneşin doğmasından takriben 45 dakika sonra başlayıp kaba kuşluğa kadardır.

Bayram namazları ikişer rek’attir ve cemâatle kılınır. "Niyet ettim Allah rızası için bayram namazı kılmaya uydum imama" diye niyet edilir. Aynen sabah namazının farzı gibi olup, fazla olarak her rek’atte üçer tekbîr vardır. Üçü, birinci rek’atte Sübhâneke’den sonra Fâti- ha’dan evvel; üçü de ikinci rek’atte kırâatten; (sûre veya üç âyetten) sonradır. Bu altı tekbîr vâciptir. Her iki rek’atin rükû tekbîrleri de vâcip olan tekbîrlere yakın olduğun- dan vâciptir. İftitâh tekbîri her namazda olduğu gibi bay- ram namazlarında da farzdır. Diğer tekbîrler sünnettir.

Bayram namazlarında hutbe, namazdan sonra okunur. Ramazan bayramında sadaka-i fıtır yani fitreden, kurban bayramında da kurbandan bahsedilir.

Kurban bayramının arefe günü sabah namazından, dördüncü günün ikindi namazına kadar 23 vakit namazda, farzdan sonra teşrik tekbîri okumak vâciptir.

TEŞRİK TEKBİRİ NEDİR?

Kurban bayramının bir gün öncesi olan “Arefe” gününün sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar yirmi üç vakit farz namazın peşinde, selamdan sonra birer defa; “Allâhu Ekber, Allâhu Ekber, Lâ ilâhe illallâhu vallâhu Ekber. Allâhu Ekber ve lillâhi’l-hamd” diye tekbir almak vaciptir. Buna “TeşrikTekbiri” denir.

TEŞRİK TEKBİRİ OKUNUŞU VE ANLAMI

Teşrîk tekbiri okunuşu "AllāhüekberAllāhüekber lâ ilâhe illallāhüvallāhüekber Allāhüekber ve lillâhi’l-hamd" şeklindedir.

Teşrik tekbiri "Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Allah'tan başka ilâh yoktur. O Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Hamd Allah'a mahsustur" anlamına gelmektedir.