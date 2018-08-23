İstanbul beach'leri Bodrum'la yarışıyor

Son günlerde, güney sahillerindeki plajların dudak uçuklatan fiyatları tartışılıyor. Özellikle de Bodrum ve Çeşme gibi tatil bölgelerindeki beach’lerde 10-15 liraya su, 70 liraya lahmacun satılması tepki çekiyor. Hatta Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da bugün yaptığı bir açıklamayla bu fiyatlara karşı çıktı, “Gazetelerde Bodrum ile ilgili üzülerek okuduğum '10-15 liraya su, 70 liraya lahmacun' gibi vesaire şeyler var. Bundan sonra buna izin vermeyeceğiz. Eğer siz gerekli altyapıyı, eğitimi oluşturmazsanız, sistemi kurmazsanız ortalık fırsatçılara kalıyor" dedi.

Hıncıhınç dolu olan güney sahillerindeki beach’lerde fiyatlar cep yakıyor. Peki İstanbul’daki plajlarda durum ne? Habertürk'ten Esra Boğazlıyan, İstanbul’daki beach fiyatlarını araştırdı, sonuç; pek de Bodrum’u aratmıyor. İşte Kilyos’tan Şile’ye, Adalar’a kadar almış başını gitmiş beach fiyatları…

4 KİŞİLİK AİLE 500 TL’YE ÇIKAMAZ

İstanbul’da Kilyos, Şile ve Adalar’da yaklaşık 30 plaj bulunuyor. Plaja gitme maliyeti de giriş ücretiyle başlıyor. Anadolu Yakası’ndaki Caddebostan, Avrupa Yakası’ndaki Menekşe Plajı’nı İstanbul Büyükşehir Belediyesi işletiyor. Zaten bu 30 plaj içinde en hesaplıları da onlar. Caddebostan’daki 3 plajın giriş ücreti öğrenci 9, yetişkin 19 TL. Menekşe Plajına giriş ise ücretsiz. Sarıyer Altınkum Kadınlar Plajı’na giriş ücreti de 15 TL. Adalar’daki halk plajlarına giriş de 25 TL. İstanbul’da giriş ücreti en pahalı olan beach’ler Kilyos’ta. Deniz, kum ve güneş üçlüsünün yanında müzik ve eğlence de sunan Kilyos beach’lerinde en düşük giriş ücreti 50 TL ile Tırmata Plajı’nın. Burç Beach, Suma ve Solar Beach’te giriş 70 TL. Büyükada ve Heybeliada’daki beach’lerin girişi de 50 TL. Sedef Adası’nda ise 70 TL. Silivri Aqua Beach’in girişi de 40 TL. Şile'deki plajlarda da giriş ücretsiz olsa da şezlong ve şemsiye parası 40 TL.

Gelelim yeme-içme fiyatlarına… İstanbul beach’lerindeki fiyatlar da Bodrum’la Çeşme’yle yarışır cinsten. Örneğin 33 cc’lik su 5 lira. Kola 15, hamburger 25, köfte 40, pizza 30 TL civarında.

Güney sahillerine inemeyen, İstanbul’da bir beach’te deniz ve güneş keyfi yapmak isteyen 4 kişilik bir aile, en az 500 TL’yi gözden çıkarmak zorunda…

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