İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı

İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı
Giriş: 02 Mayıs 2026 - 10:26 Güncelleme:
Türkiye Yelken Federasyonu 2026 yılı faaliyet programı kapsamında Bahçeşehir Üniversitesi tarafından düzenlenen "Helly Hansen-Sport Works Bosphorus Race" yat yarışları nedeniyle İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü internet sitesindeki verilere göre; İstanbul Boğazı'nın 08.40 itibarıyla gemi geçişlerine kapatıldığı 18.40’da ise açılacağı belirtildi.
