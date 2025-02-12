İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
İstanbul'un kuzey kesiminde etkili olan sis nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü olarak kapatıldı
Giriş: 12.02.2025 - 04:25 Güncelleme: 12.02.2025 - 04:26
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan açıklamada, Boğaz'daki gemi trafiğinin 03.10'dan itibaren çift yönlü kapandığı belirtildi.
AA'nın haberine göre; kentin kuzey kesimlerinde sisin etkili olduğu görüldü.
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