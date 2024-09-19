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        İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

        İstanbul Boğazı'ndan dün çıkış yapan PD-30 isimli yüzer havuzun, Haydarpaşa Limanı'na yanaşması için Boğaz'daki gemi trafiği çift yönlü kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 14:08 Güncelleme: 19.09.2024 - 14:08
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        İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
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        İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği PD-30 isimli yüzer havuzun limana yanaşması için çift yönlü askıya alındı.

        Gemi kurtaran römorkörü yedeğindeki PD-30 isimli yüzer havuzla birlikte 392 metrelik yedek boyuna sahip yedekli geçiş dolayısıyla İstanbul Boğazında transit gemi trafiği çift yönlü askıya alındı.

        PD-30 yüzer havuzu, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nin koordinasyonunda, 5 kılavuz kaptan, Kurtarma 7, Kurtarma 8, Kurtarma 9, Kurtarma 10 ve Kurtarma 18 römorkörleri eşliğinde İstanbul Boğazı'ndaki seyrine devam ediyor.

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        #gemi trafiği
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